Red Bull Racing rijdt in 2023 voor het derde jaar op rij met hetzelfde rijdersduo, bestaande uit wereldkampioen Max Verstappen en Sergio Perez. AlphaTauri heeft voorafgaand aan het huidige seizoen - noodgedwongen - een wissel doorgevoerd, waardoor Yuki Tsunoda gezelschap heeft gekregen van Nyck de Vries. Red Bull beschikt echter ook over een groot opleidingsprogramma, waarin Liam Lawson nadrukkelijk op de deur van de Formule 1 klopt. De Nieuw-Zeelander wordt dit jaar in de Japanse Super Formula gestald en maakt in die klasse meteen indruk, want hij won de openingsrace op Fuji.

De opdracht voor Lawson is wat betreft Pedro de la Rosa heel simpel: domineren. "Het hangt af van wat hij doet in Super Formula. Als je iedere race wint, maak je goede kans om in F1 te komen. Het maakt niet uit in welke klasse je dat doet", zegt de voormalig Formule 1-coureur, die zelf in 1997 kampioen werd in het kampioenschap dat toentertijd nog Formule Nippon heette, in de podcast F1 Nation. "Destijds zei ik altijd tegen mezelf dat ik iedere race moest winnen, alleen dan zou ik misschien een kans maken. Maar mijn advies is om in ieder geval niet te denken aan wat Tsunoda, De Vries en Perez doen. Geef gewoon alles en zorg ervoor dat je domineert. Tegenwoordig is alleen winnen niet genoeg om een F1-kans te krijgen, je moet domineren. Dat is wat Lawson dus moet doen."

Maar zelfs als Lawson goed presteert en Super Formula-kampioen wordt, zijn er geen garanties dat hij ook daadwerkelijk aan de slag kan gaan in de Formule 1. Daarvoor is hij namelijk ook afhankelijk van de prestaties van de coureurs die momenteel voor de F1-teams van Red Bull racen. Het meest voor de hand liggend is een entree bij AlphaTauri, maar De la Rosa denkt dat de huidige rijders zelf de sleutel voor hun toekomst in handen hebben. "Als Tsunoda en De Vries goed werk leveren, kunnen ze aanblijven", verwacht de inmiddels 51-jarige Spanjaard. "Als een van hen het niet goed doet, dan komt er mogelijk een plekje vrij voor iemand als Lawson."

Geen reden om Perez te vervangen

Er kan ook een plekje bij AlphaTauri vrijkomen als Red Bull Racing besluit om niet verder te gaan met Sergio Perez. De Mexicaan heeft nog een contract tot en met 2024, maar dat neemt niet weg dat het team verwacht dat hij presteert. Momenteel ziet De la Rosa echter geen aanleiding om een nieuwe teamgenoot naast Verstappen te zetten. "Ik denk echt dat Checo bij Red Bull blijft of zou moeten blijven, omdat hij sinds zijn komst naar het team iedere race sterker is geworden. Hij heeft bewezen dat het niet makkelijk is om je aan te passen aan een groot team en aan een andere auto, vooral in de hedendaagse Formule 1."

"Er zijn maar weinig coureurs die meteen presteren en zich weten aan te passen zodra ze in een andere auto van een nieuw team stappen. Bij de meeste coureurs moet de auto aangepast worden aan hun rijstijl", vervolgt De la Rosa, die nog altijd het ronderecord in Bahrein in handen heeft. "Checo is daar een voorbeeld van, want het is hem nu eindelijk gelukt om de auto aan te passen aan zijn rijstijl. De huidige F1-auto's zijn heel complex. Er wordt niet getest en bovendien moet je spelen met wat de engineers het speelgoed noemen, namelijk de rembalans, brake migration, engine braking, de afstelling van het differentieel. Het is complex, het draait niet alleen om veren en roll bars. Nu Checo echter zo goed presteert, denk ik niet dat Red Bull overweegt om hem te vervangen."

Een andere mogelijkheid is dat Perez, die momenteel bezig is met zijn dertiende seizoen in F1, zijn helm aan de wilgen hangt. Zodra zijn Red Bull-contract afloopt, heeft hij er veertien seizoenen op zitten. Dat is volgens De la Rosa echter niet interessant in de afweging of een coureur nog verder wil. "Ik kijk nooit naar hoe lang een coureur al in F1 rijdt, ik kijk naar hun resultaten en hoe hongerig ze zijn", verklaart hij. Het feit dat Perez pas sinds 2021 voor een competitief team als Red Bull rijdt, kan hem helpen in het oprekken van zijn carrière. "Als je in lastige situaties hebt gezeten, heb je waardering voor wat je hebt. En dat wat Checo nu heeft, is heel interessant. Iedere zondag kan hij bij het wakker worden denken: 'Als ik vandaag een goede dag heb, kan ik winnen.' Dat is een positie waarvoor we ons hele leven gevochten hebben. Daarom denk ik niet dat Perez er [eind 2024] genoeg van heeft."