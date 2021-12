De Mexicaan komt in de IndyCar-klasse uit voor Arrow McLaren SP en staat dus onder contract bij het Britse merk. Eerder dit seizoen sloot McLaren Racing CEO Brown een weddenschap met O'Ward. Mocht de 22-jarige rijder een overwinning pakken in de Amerikaanse klasse, dan zou hij de kans krijgen om te testen in een Formule 1-auto. De Arrow McLaren SP-coureur zegevierde in Texas en Brown hield zich aan zijn woord. In Abu Dhabi mocht O'Ward de McLaren aan de tand voelen en vond dat zeer indrukwekkend.

Dit is gekkenwerk. Mijn nek is kapot. Pato O'Ward

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. De kans dat je dit mag ervaren is erg klein. Once in a lifetime", aldus O'Ward. "Maar man, wow! Deze auto's zijn ongelofelijk. Ik had al een bepaalde verwachting, maar dit is nog tien keer gekker. Ik dacht dat de IndyCars snel waren, maar dit is echt indrukwekkend. Ik weet niet wat er ik nog meer van moet zeggen. Vanaf de eerste ronde voelde ik het vermogen, de grip en de remmen. Dit ding doet wat jij wil. Wat een ervaring en wat een auto."

In de ochtendsessie topte de Mexicaan de tijdenlijst, maar kon in de middag slechts zes tienden van die tijd afhalen. Na afloop gaf de coureur toe te balen dat hij de kwalificatieruns niet kon maximaliseren, omdat hij naarmate het einde van de testdag naderde last kreeg zijn nek door de G-krachten.

"Volgens mij kon ik aan het einde van de dag niet eens meer een normale ronde rijden. Mijn hoofd viel er bijna af", vervolgde O'Ward. "Mijn nek is kapot. In de ochtend ging het lekker. Ik deed een aantal racesimulaties en sloot af met kwalificatieruns. Toen ik op zachte banden reed en door de snelle bochten ging, kreeg ik pas echt last van mijn nek. Mijn probleem was dat ik in sommige bochten niet genoeg nekkracht meer had. Ik wist dat dit een probleem zou gaan worden, in ieder geval aan het einde van de dag. Dat kostte me tijd. Dit is namelijk compleet iets anders. Het is gekkenwerk in vergelijking met al het andere waar ik in heb gereden. In de laatste paar ronden moest ik mijn ogen naar beneden houden om te zien waar ik naartoe ging."

Tekst gaat verder onder de foto

Patricio O'Ward, McLaren MCL35M Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Volgens de Mexicaan was het rijden verslavend en omschrijft hij zijn eerste Formule 1-meters als zijn mooiste ervaring in een raceauto. "Ik denk niet dat iets dit benadert. Als je kijkt naar hoe het rijdt, wat allemaal kan en wat de limieten zijn, dan komt niets in de buurt. Het gevoel van een IndyCar is al bizar. Maar als je hierin stapt merk je meteen hoe snel het gaat. Het is net een videospel. Ongelofelijk." Toch weet de IndyCar-coureur dat de limiet hoger ligt en hij deze niet gehaald heeft. "Als je alles uit de auto wilt halen, dan is er nog wat meer durf nodig. Ik heb de grenzen op bepaalde vlakken niet gehaald. In sommige gevallen dan weer wel, maar dit is allemaal normaal. Het kost tijd voordat je weet wat allemaal kan en waar de grens ligt. Ik wilde niet degene zijn die zou zeggen: ik heb het lef en ik ga alles geven, om hem vervolgens in de muur te parkeren."

Naast O'Ward kwam ook Nyck de Vries in actie op de openingsdag van tests in Abu Dhabi. De Fries noteerde uiteindelijk de snelste tijd. Max Verstappen maakte zijn eerste meters als wereldkampioen.