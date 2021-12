Verstappen maakt eerste meters als wereldkampioen, snelste tijd De Vries

Regerend Formule E-kampioen de Vries stapte in de Mercedes W12 voor de Young Drivers Test, die traditiegetrouw gehouden wordt na de F1-Grand Prix op het Yas Marina Circuit. Naast de rookies kwamen ook diverse Formule 1-coureurs in actie om de nieuwe 18 inch-banden voor 2022 te testen. Hiervoor waren de 2021-wagens aangepast. Max Verstappen reed zijn eerste meters als regerend wereldkampioen. Dit deed de Red Bull Racing-coureur met gouden schoenen.

De Vries noteerde de snelste rondetijd van de dag in de laatste dertig minuten van de sessie. De Nederlander reed een tijd van 1.23.194 en bleef daardoor meer dan een seconde voor AlphaTauri-coureur Liam Lawson, die zijn eerste Formule 1-meters maakte in Abu Dhabi. De nieuwe Formule 2-kampioen Oscar Piastri kwam in zijn rol als reserverijder in actie bij Alpine en eindige op de derde stek. Met een verschil van 0,006 seconden nipt achter de tijd van Lawson. IndyCar-racewinnaar Pato O'Ward reed twee Grands Prix-afstanden voor McLaren en klokte een vierde tijd. Het deelnemen aan de test was een cadeautje van McLaren voor O'Ward na het behalen van zijn eerste IndyCar-zege eerder dit seizoen. In de ochtend ging de Mexicaan nog aan de leiding in de tijdenlijst, maar kon die tijd met slechts zes tienden verbeteren in de middag.

Bij Alfa Romeo mocht de nieuwe line-up voor 2022 meteen aan de slag. Zowel Bottas als teamgenoot Guanyu Zhou stapten op de eerste testdag in de auto van de Italiaanse firma. Hoewel Bottas officieel nog onder contract staat bij Mercedes, stond de Duitse formatie toe dat de Fin mocht gaan testen voor zijn nieuwe werkgever. Bottas verscheen daarom in een witte overall en testte in de aangepaste auto. Zhou finishte de dag als vijfde, net voor Red Bull-junior Juri Vips. Laatstgenoemde veroorzaakte een van de drie rode vlaggen door in de veertiende bocht te spinnen en de Red Bull te beschadigen. Ironisch genoeg dezelfde bocht als waar Williams-coureur Nicholas Latifi in de Grand Prix crashte.

Esteban Ocon in actie met 18 inch-banden op het circuit van Abu Dhabi.

Nick Yelloly, die normaal in de simulator zit van Aston Martin, mocht ook meters maken in de woestijn. Hij klokte een zevende eindtijd, voor McLaren-coureur Daniel Ricciardo. De Australiër was de snelste van alle coureurs die de 2022-banden testte. Dit was wel 1,6 seconden trager dan de tijd van O'Ward die in de niet aangepaste McLaren zijn rondjes afwerkte. Ricciardo veroorzaakte de eerste rode vlag.

Naast Yelloly kwam ook Lance Stroll in actie voor Aston Martin. De Canadees mocht als negende plaatsnemen in de tijdenlijst. Robert Shwartzman sloot de top-tien af in zijn Ferrari. Hij moest zijn auto delen met Antonio Fuoco, die ook nog in de aangepaste auto stapte. Ditzelfde deed Charles Leclerc in de ochtendsessie en eindigde als elfde. Bottas klokte een twaalfde tijd voor Fuoco en Yuki Tsunoda. De eerste meters in een Formule 1-auto legde Logan Sargeant af in een Williams en reed een vijftiende tijd. Een probleem met de power unit verstierde zijn dag met nog negentig minuten te gaan. Toch wist de Amerikaan zijn gehele programma af te werken en reed hij 92 ronden.

Esteban Ocon reed voor Alpine de zestiende tijd, voor kampioen Verstappen. Daarachter was het George Russell, die beide dagen test in een aangepaste Mercedes en volgend jaar in dienst rijdt bij de Duitse formatie. Mick Schumacher stuurde zijn Haas naar een negentiende tijd.

Uitslag post-season F1-test Abu Dhabi - dag 1:

Pos Coureur Team Tijd Verschil Ronden 1 Nyck de Vries Mercedes 1:23.191 77 2 Liam Lawson AlphaTauri 1:24.517 +1.326s 125 3 Oscar Piastri Alpine 1:24.523 +1.332s 131 4 Patricio O'Ward McLaren 1:24.607 +1.416s 92 5 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:25.142 +1.951s 119 6 Juri Vips Red Bull 1:25.198 +2.007s 97 7 Nick Yelloly Aston Martin 1:25.333 +2.142s 118 8 Daniel Ricciardo McLaren 1:26.252 +3.061s 95 9 Lance Stroll Aston Martin 1:26.579 +3.388s 143 10 Robert Shwartzman Ferrari 1:26.694 +3.503s 73 11 Charles Leclerc Ferrari 1:26.989 +3.798s 87 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:27.183 +3.992s 127 13 Antonio Fuoco Ferrari 1:27.324 +4.133s 146 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:27.348 +4.157s 131 15 Logan Sargeant Williams 1:27.476 +4.285s 92 16 Esteban Ocon Alpine 1:27.553 +4.362s 128 17 Max Verstappen Red Bull 1:28.013 +4.822s 124 18 George Russell Mercedes 1:28.062 +4.871s 132 19 Mick Schumacher Haas 1:29.099 +5.908s 100

Foto's: De F1-testdag in Abu Dhabi in beeld

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C41 1 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 2 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Nick Yelloly, Aston Martin AMR21 3 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Juri Vips, Red Bull Racing RB16B 4 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 5 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW43B crashes 6 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, Alpine A521 7 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Robert Shwartzman, Ferrari SF21 8 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing 9 / 37 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 10 / 37 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 11 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine F1 12 / 37 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 13 / 37 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 14 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 15 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Alfa Romeo Racing C41 16 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 17 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Oscar Piastri, Alpine A521 18 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 19 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing 20 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 21 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing 22 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes 23 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes 24 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 25 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 26 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 27 / 37 Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images Antonio Fuoco, Ferrari SF21 28 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 29 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Patricio O'Ward, McLaren MCL35M 30 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21 31 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 32 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW43B 33 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Juri Vips, Red Bull Racing RB16B 34 / 37 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images Juri Vips, Red Bull Racing RB16B 35 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 36 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images Guanyu Zhou, Alfa Romeo Racing C41 37 / 37 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images