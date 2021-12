Het Formule 1-seizoen van 2021: de 8 sleutelmomenten

Corona steekt stokje voor reglementswijzigingen

Tsunado in actie op het circuit van Monaco.

Er stond aanvankelijk een grote reglementswijziging op het programma voor 2021, die met name betrekking had op het grondeffect. Echter gooide het coronavirus roet in het eten. Deze regels worden volgend seizoen alsnog van kracht, maar dat betekende niet dat er helemaal geen reglementswijzigingen waren. De teams moesten voor de 2021-wagens een vloeraanpassing doorvoeren, welke meteen een groot effect had op de aerodynamica van de gehele auto. Met name voor Red Bull werd gevreesd dat dit nadelig zou zijn voor het hoge rake-concept, maar ook Mercedes zou de dans niet ontspringen. De veranderingen zouden dusdanig veel effect hebben, dat de hoeveelheid downforce met ongeveer tien procent zou verminderen.

Bahrein decor voor coronatest

De wintertest in Bahrein in volle gang.

De teams kregen slechts drie dagen de tijd om uit te vogelen hoe de auto ervoor stond na onder andere de wijzigingen aan de vloer. Drie dagen is buitengewoon weinig voor de formaties en was dan ook nog nooit eerder voorgekomen. Hier werd voor gekozen uit kostenbesparing en het feit dat de reglementen vrijwel gelijk waren aan 2020. De test vond plaats op het Sakhir International Circuit in Bahrein. Normaliter wordt ook het Circuit de Catalunya aangedaan, maar vanwege - opnieuw de coronacrisis - werd ervoor gekozen af te reizen naar de woestijn. De reden was onder meer dat Bahrein in 2020 succesvol twee Grands Prix had georganiseerd en dus bekend was met de strikte coronaprotocollen.

Red Bull geeft je flexibele vleugels

De achtervleugel van de Red Bull RB16B.

Een ander hot topic dit seizoen was de flexibele achtervleugel. Tijdens de Grand Prix van Spanje zag men - vooral Mercedes - de achtervleugel van Max' RB16B op hoge snelheid vrij ver naar achteren buigen. De Duitse formatie meldde het voorval meteen publiekelijk. Want een meebuigende achtervleugel biedt aerodynamische voordelen en laat dat nou eens ontzettend handig en in dit geval verboden zijn in de Formule 1. Naar aanleiding van het openbare 'protest' van Mercedes, gaven ook Alfa Romeo en Ferrari toe gebruik te maken van aero-elasticiteit bij de achtervleugel. Vanaf de Franse Grand Prix werd er door de FIA strengere eisen gesteld aan de flexibele achtervleugels, die minder flexibel moesten worden. De voornaamste reden dat vleugels niet te ver mogen doorbuigen is dat het invloed heeft op de veiligheid. Vleugels kunnen namelijk gaan flapperen en dat kan een auto onbestuurbaar maken en voor heftige crashes zorgen.

Spanning tussen Verstappen en Hamilton intensiveert

Hamilton viert overwinning op Silverstone.

Het eerste grote sleutelmoment van 2021 dat over Lewis Hamilton en Max Verstappen gaat. Dit artikel kon en mocht ook niet zonder. We gaan terug naar de Grand Prix op Silverstone: een belangrijk moment waar de verhoudingen tussen de Brit en de Nederlander echt op scherp werden gezet. In die wedstrijd crashte Verstappen snoeihard met een impact van 51G na een touché met titelrivaal Hamilton in Copse. Al een aantal bochten in de eerste ronde vochten de heren met elkaar om de eerste positie en dat eindigde uiteindelijk in tranen voor de Red Bull-coureur. Vlak na de crash werd de 24-jarige coureur naar het ziekenhuis gebracht en intussen was Hamilton door de wedstrijdleiding als schuldige aangewezen. De zevenvoudig wereldkampioen ontving een tijdstraf van tien seconden, loste deze bij een bandenwissel in, maar won uiteindelijk toch nog voor eigen publiek. Tot grote ergernis van Verstappen zag de Nederlander vanuit het ziekenhuis de Brit met de Union Jack over het circuit rondrijden en ook nog uitgebreid juichen op het podium. De Red Bull-man noemde Hamiltons gedrag onsportief.

FIA zet stop op extreem snelle bandenwissels

Mercedes oefent een pitstop.

Twee teams op de grid zijn ware superhelden op het gebied van snelle bandenwissels: Red Bull en Williams. Er is een goede reden waarom hier zoveel op wordt geoefend door de formaties: menig positie wordt namelijk gewonnen door een snelle bandenwissel. De FIA trok de veiligheid van deze snelle stops in twijfel en besloot nieuwe technische richtlijnen in te voeren. Dit hield onder andere in dat er minimale reactietijd werd opgesteld voor menselijke reacties. Het record van Red Bull, dat in 2019 in 1,82 seconde een bandenwissel uitvoerde, wordt waarschijnlijk daarom niet meer verbroken.

PK-geweld van Mercedes laat Red Bull-kamp bibberen

Hamilton viert zijn overwinning in Brazilië.

Vaak vinden strategische acties tijdens de wedstrijd plaats, maar Mercedes besloot voor de Grand Prix in Brazilië al een tactische zet te doen. Het leverde ze echter wel een gridstraf op, maar dat risico durfde de Duitse renstal te nemen. Mercedes voorzag de auto van Hamilton namelijk van zijn vijfde interne verbrandingsmotor, waardoor de Brit een vers exemplaar toevoegde aan zijn pool. Na de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdag werd Hamilton gediskwalificeerd omdat zijn achtervleugel niet aan de reglementen voldeed. Dit betekende dat hij die wedstrijd achteraan moest starten, maar al in de eerste paar ronden werd duidelijk hoe sterk de nieuw gestoken Mercedes-motor was. De coureur reed iedereen met bijna twee vingers in de neus voorbij. Hij werd vijfde, maar zakte dus terug naar P10 voor zondag vanwege de gridstraf. In die race ging Verstappen lange tijd aan de leiding. Hamilton had echter het gat helemaal dichtgereden naar de Nederlander, nam de eerste plek over en won de wedstrijd. De Red Bull-coureur kwam als tweede over de lijn. Na afloop werd er gesproken van een 'raketmotor' bij Hamilton en het Red Bull-kamp liet weten te vrezen geen antwoord te hebben op dit geweld.

Red Bull en Mercedes botsen op Interlagos en Jeddah

Verstappen en Hamilton met elkaar in gevecht op Interlagos.

We blijven nog even in Brazilië, want naast dat de snelle motor van Mercedes een belangrijk onderwerp was dat weekend, werd er ook aan een nieuw hoofdstuk begonnen in het Hamilton-Verstappen-boek. Dit begon al op zaterdag toen Verstappen na afloop van de kwalificatie aan de achtervleugel zat van Hamiltons W12 en dat een rel in gang zette. Het feit dat de Nederlander aan de auto zat was volgens Toto Wolff geen ramp, maar het protest dat Red Bull wilde indienen over een illegale achtervleugel maakte de Oostenrijker laaiend. Volgens de Mercedes-teambaas ging het om slechts 0,2 millimeter die de DRS-opening te groot was. Hij liet optekenen dat er een gentlemen's agreement geschonden was en nu ook zelf tegen alles zou protesteren.

Dat was niet de enige rel op Interlagos. Ook een verdedigingsactie van Verstappen ten opzichte van Hamilton was volgens de Duitsers niet volgens de regels gegaan. Volgens Wolff werd zijn coureur van de baan gedrukt door de Nederlander. Het voorval werd onderzocht, maar de Red Bull-rijder kreeg geen straf. Daar was Wolff het absoluut niet mee eens en bij de succesvolle inhaalactie van Hamilton liet de teambaas in de camera op een getergde manier dan ook goed blijken geïrriteerd te zijn over het eerdere voorval. Mercedes wilde een aantal dagen na de Grand Prix dat de wedstrijdleiding opnieuw de situatie zou onderzoeken, maar dat maakte uiteindelijk geen verschil voor Red Bull. Achteraf zei Wolff dat het doel uiteindelijk wel bereikt was. Het herzieningsverzoek was vooral bedoeld om een precedent te scheppen. De irritaties borduurden natuurlijk voort op de crashes in onder andere Silverstone, Monza en Hongarije.

Hamilton botst op de achterkant van de Red Bull van Verstappen

Toch kon het allemaal nog veel dramatischer en dat zou uiteindelijk blijken in Saudi-Arabië. Want de controversiële botsing tussen de twee titelkandidaten gaat de Formule 1-geschiedenisboeken in. Op het Jeddah Corniche Circuit stak Verstappen Hamilton op een ongeldige manier voorbij in de eerste bocht. Het team instrueerde, na opdracht van de wedstrijdleiding, de Mercedes-coureur voorbij te laten. Verstappen koos heel tactisch een plekje net voor het DRS-detectiepunt. Er ontstond verwarring bij de nog niet op hoogte gebrachte Hamilton, die uiteindelijk achterop de RB16B botste. Wolff was woedend en sloopte op televisie zijn koptelefoon. Na onderzoek bleek uit de data dat Verstappen remde tijdens deze actie en dat is niet toegestaan. De Nederlander kreeg niet alleen vijf seconden straf voor de ongeldige inhaalactie in de eerste bocht, maar werd na afloop van de GP ook nog opgezadeld met een tien seconden tijdstraf. Uitspraken vanuit het Red Bull-kamp, die voor het onderzoek waren gedaan, werden toch maar afgezwakt in aanloop naar de seizoensfinale in Abu Dhabi. Op het Yas Marina Circuit liet Verstappen echter op donderdag nog weten het nog steeds niet eens te zijn met de straf.

Slotfase Grand Prix in Abu Dhabi vat F1-seizoen in een klap samen

Christian Horner en Max Verstappen vieren de titel in Abu Dhabi.

Eigenlijk hebben de spanningen voor een Formule 1-Grand Prix nog nooit zo hoog gelegen als rondom de slotrace in Abu Dhabi. De eerste 52 ronden, waarin er zich een moment tussen Verstappen en Hamilton voordeed in de eerste ronden, slaan we gemakshalve even over. Dit verliep relatief normaal. De chaos kwam later, eigenlijk op een moment dat iedereen dacht dat de strijd gestreden was. Williams-coureur Nicholas Latifi zette met zijn crash iets heftigs in gang. Logischerwijs werd een safety car ingezet om de auto veilig van de baan te halen. Verstappen dook als aanvallende partij naar binnen voor een set gebruikte softs. Hamilton besloot buiten te blijven. Bij het samenkomen van het Formule 1-veld zaten er vijf achterblijvers tussen de titelconcurrenten. Deze werden eerst gesommeerd te blijven zitten, dit tot verbazing van de Red Bull-leiding. "Waarom mogen de achterblijvers de safety car niet inhalen?", vroeg Christian Horner aan Michael Masi. Die antwoordde dat hij zich eerst moest focussen op de crash van Latifi. Kort na die communicatie verscheen plots een melding dat het vijftal groen licht kreeg en zichzelf van een ronde achterstand mocht ontdoen. Dit tot woede van Wolff: "Michael, dit is niet de juiste manier." Het veld werd losgelaten en nadat Verstappen zijn winnende inhaalactie had gemaakt, kwam Wolff terug op de radio: "Nee, Michael. Dit klopt voor geen meter!". Nadat Verstappen gefinisht was vroeg Wolff aan Masi om de uitslag van de ronde ervoor te pakken als resultaat, maar de Oostenrijker kreeg een stellig antwoord: "Toto. Dit noemen we autoracen."

De rook van het vuurwerk was nog niet opgetrokken of Mercedes had al aangekondigd meerdere protesten in te dienen. Een protest over het voorbij laten van een select aantal coureurs waarbij de neutralisatie ook meteen werd opgeheven en het inhalen van Verstappen op Hamilton nadat de Brit het tempo mocht bepalen. Het duurde een aantal uren voordat de wedstrijdleiding met een antwoord kwam, maar beide protesten werden afgewezen en dus was Verstappen officieel wereldkampioen. De Duitse formatie liet het hier echter niet bij en kondigde aan de intentie te hebben om in beroep te gaan. Op het moment van schrijven loopt deze zaak. Het was een bewogen jaar met veel gebeurtenissen, maar eigenlijk hebben de laatste vijf ronden op het Yas Marina Circuit het hele Formule 1-seizoen samengevat.