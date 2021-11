Wolff zag uitspraak stewards al aankomen: "Ons doel is bereikt"

Het Mercedes F1 Team diende na de door Lewis Hamilton gewonnen Grand Prix van Brazilië een Right of Review-verzoek in. De kampioensformatie was niet te spreken over het rijgedrag van Max Verstappen in duel met Hamilton in de 48e ronde van de race. De stewards bogen zich over het ‘nieuwe bewijs’ dat Mercedes had aangeleverd. Op vrijdagmiddag kwam na de eerste vrije training het verdict: de kwestie wordt niet verder behandeld en er komt geen straf voor de Nederlander.

Geen verrassing voor teambaas Toto Wolff, die in de persconferentie in Qatar uitlegt waarom de kwestie dan toch aangekaart is: “Het gaat meer om het principe en de filosofie. Dit betekent dat inhalen aan de buitenkant bijna onmogelijk wordt omdat de rijder aan de binnenkant de bocht volledig heeft. We willen gewoon een uitspraak en als dat nodig is ons aanpassen voor de laatste paar races. Een aantal rijders heeft dezelfde mening gedeeld en we laten de stewards er daarom nog eens naar kijken.”

Hij vervolgt: “Het gaat meer om de raceconsequenties en daar heb ik een sterke mening over. Het is heel belangrijk om te begrijpen wat er wel en niet mag. We willen niet dat dit kampioenschap beslist wordt door zeer controversiële momenten en we weer eindigen bij de stewards met veel polarisatie. We willen na Saudi-Arabië of Abu Dhabi niet eindigen bij de stewards of bij het International Court of Appeal omdat een van de teams het gevoel heeft niet eerlijk behandeld te zijn. Daarom is dit het moment voor dit kampioenschap om de regels te bespreken.”

"Ons doel is bereikt"

De uitspraak kwam dus niet als een verrassing voor de Oostenrijker: “Volledig verwacht. We wilden een discussie over dit onderwerp op gang brengen, want het kan in de komende races zomaar een thema worden. Ik denk dat ons doel bereikt is. We hadden ook niet echt verwacht dat er iets mee zou gebeuren.”

