Hoe zat het ook alweer? De technische richtlijn rond F1-pitstops

En dus zien we vanaf dit weekend op Spa-Francorchamps niet langer de bliksemsnelle bandenwissels die we voorheen zagen.

Waarom komt de FIA met deze technische richtlijn voor langzamere F1-pitstops?

De laatste jaren zijn de bandenwissels in de Formule 1 steeds sneller geworden. Met name Red Bull en Williams weten regelmatig tijdens een race binnen twee seconden alle vier de wielen van een F1-wagen te vervangen door nieuwe exemplaren. Het wereldrecord staat zelfs op 1.82 seconden (Max Verstappen, Brazilië 2019) en dat werd de FIA wat al te gortig omdat de veiligheid in de pitstraat in gevaar zou komen. Rondvliegende wielmoeren, aangereden monteurs, losschietende wielen, het is de FIA een doorn in het oog en dus stuurde de autosportfederatie in juni een technische richtlijn naar de teams waarin nieuwe regels werden aangekondigd. Die zouden vanaf de Hongaarse Grand Prix van kracht zijn en de stops in de koningsklasse iets trager maken.

Wat had Mercedes hier ook weer mee te maken?

Hoewel de FIA in de technische richtlijn geen man en paard noemt, ligt het voor de hand dat er wel degelijk is gekeken naar de pitstops van Red Bull. Het team van Max Verstappen is nu eenmaal de snelste op dit vlak, terwijl Mercedes er juist minder goed in is. Het zou Mercedes dan ook goed uitkomen dat de stops langzamer worden, liet Helmut Marko al eens doorschemeren: “Mercedes is nerveus en ze proberen ons af te remmen. Eerst hadden we het gedoe met de achtervleugel en nu hebben ze onze pitstop-apparatuur als illegaal bestempeld bij de FIA. Maar het is allemaal gebakken lucht.” Red Bull vermoedt dus dat Mercedes heeft geklaagd, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff liet desgevraagd weten geen idee te hebben waar de ingreep van de FIA ineens vandaan kwam. “Dat is een interessante vraag, er moet toch een reden zijn waarom ze nu met deze technische richtlijn komen. Ik weet niet honderd procent zeker wat het is, het werken van een wheelgun en het loslaten van een auto zijn buitengewoon complexe zaken. Het zou zeker interessant zijn om te zien waar dit vandaan komt en wat de achtergrond is.”

Goed, er komt dus een technische richtlijn. Maar die zou toch al in Hongarije ingaan?

Dat klopt, maar de FIA besloot mede op advies van de teams om de technische richtlijn nog even uit te stellen tot na de zomerstop. In de eerste technische richtlijn die de FIA naar de teams had verstuurd stond namelijk dat de autosportfederatie de verregaande automatisering van diverse onderdelen van een pitstop wilde tegengaan. Voor verschillende momenten van de stops werd door de FIA een minimum reactietijd opgesteld (0.15 en 0.20 seconden) waarmee de totale tijd van een stop langer zou worden. Red Bull liet na het lezen van deze eerste richtlijn weten dat die de stops juist gevaarlijker zou maken en dus volgde nieuw overleg en uitstel.

Wat houdt die technische richtlijn voor F1-pitstops ook alweer in?

De FIA heeft inmiddels een nieuwe technische richtlijn rondgestuurd, die de oude versie vervangt. In de nieuwe versie zijn enkele specifieke vereisten rond de minimumtijden voor verschillende aspecten van de pitstops weggehaald. Het gaat dan vooral om die vereisten die waren gebaseerd op de menselijke reactietijd. Toch blijven er enkele tijdselementen in de richtlijn staan, omdat de FIA nog altijd het doel heeft om automatische signalering te voorkomen. De renstallen moeten ook aantonen dat de monteurs met de wheel guns handmatig een knop indrukken waarmee wordt aangegeven dat het wiel vast zit. Ook mag het niet mogelijk zijn om die knop ingedrukt te houden.

Staan door deze vertragingen de huidige pitstoprecords voor altijd vast?

Vermoedelijk wel. Zoals gezegd: het huidige record staat op 1.82 seconden. Omdat de marges zo klein zijn, zullen de ingebouwde vertragingen er vast en zeker voor zorgen dat tijden onder de twee seconden niet langer reëel zijn.