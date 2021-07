FIA stelt ingreep rond pitstops uit tot Grand Prix van België

In de aanloop naar de GP van Stiermarken verstuurde de FIA een nieuwe technische richtlijn naar de teams. Daarin wilde de autosportfederatie de verregaande automatisering van diverse onderdelen van een pitstop tegengaan. Voor verschillende momenten van de stops werd een minimum reactietijd opgesteld, waarmee de totale tijd van een stop langer wordt. Deze verscherpte regels zouden vanaf de Grand Prix van Hongarije, die begin augustus wordt verreden, gaan gelden.

De FIA heeft inmiddels echter een nieuwe technische richtlijn rondgestuurd, die de oude versie vervangt. In deze nieuwe versie zijn enkele vereisten rond de minimumtijden voor verschillende aspecten van de pitstops weggehaald, met name de vereisten die waren gebaseerd op de menselijke reactietijd. Toch blijven er enkele tijdselementen in de richtlijn staan, omdat de FIA nog altijd het doel heeft om automatische signalering te voorkomen. De renstallen moeten ook aantonen dat de monteurs met de wheel guns handmatig een knop indrukken waarmee wordt aangegeven dat het wiel vast zit. Ook mag het niet mogelijk zijn om die knop ingedrukt te houden.

De nieuwe technische richtlijn over de pitstops gaat pas tijdens de Grand Prix van België in. Op die manier krijgen de teams de tijd om de benodigde veranderingen door te voeren. De veranderingen zijn er gekomen na gesprekken met enkele renstallen, onder wie Red Bull Racing. “Er is een update geweest op basis van de feedback die de FIA kreeg nadat ze de eerste versie naar de teams stuurden. In onze ogen is dat logisch”, verklaart McLaren-teambaas Andreas Seidl. “Het hoofddoel van deze richtlijn is om te garanderen dat de pitstops op een veilige manier plaatsvinden en om te anticiperen zodat we slechte dingen kunnen voorkomen. Daarnaast is het ook om te garanderen dat we qua toepassing van de regels op een gelijk speelveld opereren, dus wij zijn er blij mee. De deur is geopend om volgend jaar meer veranderingen door te voeren.”