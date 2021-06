FIA vertraagt pitstops in F1 met nieuwe technische richtlijn

Volgens de FIA worden sommige pitstops nu sneller uitgevoerd dan dat volgens het huidige reglement, of in ieder geval volgens de geest daarvan, zou moeten. Dat laatste komt doordat teams steeds meer automatiseren, nog meer dan dat bij het opstellen van de regels voor mogelijk werd gehouden. Het maakt dat die regels een update krijgen en wel met technische richtlijn 22A. Die is voor het raceweekend in Stiermarken naar alle F1-teams gestuurd.

Langzamere stops

Het betekent in de praktijk dat pitstops vanaf de Hongaarse GP, als de aangepaste regels ingaan, langzamer zullen worden. Zo drukken monteurs tegenwoordig op een knop op hun wheelguns om aan te geven dat een wielmoer vast zit. Als dit bij alle wielen is gebeurd en de sensoren dat hebben geregistreerd, springt het licht voor de coureur op groen en kan hij vertrekken. Er zijn echter geen specifieke richtlijnen die voorschrijven wanneer een wiel daadwerkelijk vastzit en wanneer een monteur op de knop mag drukken. Het maakt dat teams andere maatstaven hanteren (wanneer te drukken) en dus dat de software daar bij teams ook verschillend op reageert.

De FIA vindt dit met steeds snellere pitstops gevaarlijk worden. Zo vreest de federatie bij steeds kleinere marges dat de kans toeneemt op een auto die wordt weggestuurd terwijl nog niet alle wielen vastzitten. Het maakt dat artikel 12.8.4 van het technische reglement wordt aangescherpt. Er wordt strakker gedefinieerd wanneer een wielmoer daadwerkelijk vastzit en een monteur het signaal mag geven. Daarnaast voert de FIA zelf ook enkele vertragingen in. Zo komt er een vertraging van 0.15 seconde tussen het moment waarop de monteur het signaal geeft dat het wiel vastzit en het moment waarop de software reageert. Als de tijd van een monteur minder dan 0.15 seconde bedraagt, de menselijke reactietijd volgens de FIA, vermoed men namelijk giswerk zonder dat het wiel daadwerkelijk vastzit. Daarnaast komt er een tweede vertraging van 0.20 seconde tussen het moment waarop alle wielen als 'vast' zijn aangegeven en het moment waarop het stoplicht voor de coureur daadwerkelijk op groen springt.

Lobby van Mercedes tegen snelle stops Red Bull?

Dit alles maakt dat pitstops vanaf de race in Boedapest langer zullen duren en dat stops van twee seconden of zelfs nog minder nagenoeg uitgesloten zijn. Alhoewel de FIA in de technische richtlijn louter spreekt over veiligheid en niet naar teams als Red Bull wijst, is er achter de schermen wel geklaagd. Dat laatste is vooral door Mercedes gebeurd, zo heeft Helmut Marko recent laten doorschemeren: "Mercedes is nerveus en ze proberen ons af te remmen. Eerst hadden we het gedoe met de achtervleugel en nu hebben ze onze pitstop-apparatuur als illegaal bestempeld bij de FIA. Maar het is allemaal gebakken lucht." Red Bull vermoedt dat Mercedes voor deze ingreep heeft gepleit, al spreekt de FIA in het document niet specifiek over teams.