Red Bull hekelt FIA-ingreep: "Dit maakt pitstops eerder onveiliger"

Red Bull is traditiegetrouw bijzonder snel met de pitstops en het seizoen 2021 vormt in dat opzicht geen uitzondering. Zoals in onderstaande tabel te zien is, heeft Red Bull voor zes van de tien snelste pitstops getekend. Na de Hongaarse GP zullen deze tijden niet meer gehaald worden. Zoals in dit artikel al uitvoerig is uitgelegd, gaat de FIA ingrijpen. Er komen strengere richtlijnen om vast te stellen wanneer een wielmoer daadwerkelijk vastzit en wanneer een monteur het signaal mag geven op zijn wheelgun. Zo komt er een vertraging van 0.15 seconde tussen het moment waarop de monteur het signaal geeft dat het wiel vastzit en het moment waarop de software reageert. Als die tijd minder dan 0.15 seconde bedraagt, de menselijke reactietijd volgens de FIA, vermoedt men giswerk zonder dat het wiel daadwerkelijk vastzit.

'Waar houdt dit op?'

Een extra vertraging van 0.20 seconde tussen het moment waarop alle wielen als 'vast' worden aangegeven en wanneer het licht op groen springt, maakt het verlies alleen maar groter. De FIA spreekt in die technische richtlijn van veiligheidsoverwegingen, maar Red Bull F1-teambaas Christian Horner rekent op een andere oorzaak. "We zijn erg goed in die pitstops en hebben het wereldrecord in handen. Dit jaar hebben we ook de snelste stops afgeleverd en dat is geen toeval. Ik vind dit dan ook teleurstellend om dit te zien. Maar ja, als we niet te verslaan zijn, dan is het voor rivalen waarschijnlijk logisch om ons af te remmen. Dat is hier overduidelijk aan de hand", laat Horner aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Het past volgens Horner in een trend waarbij concurrenten proberen om zijn formatie een hak te zetten. "Je kunt zien dat er op dit moment behoorlijk veel actie tegen ons wordt ondernomen. Dat hoort er schijnbaar bij als je competitief bent. Er wordt nogal veel energie in gestopt om onze auto af te remmen. Dat gebeurt schijnbaar in een competitieve omgeving en we zijn er ook wel aan gewend. Ik zal er in ieder geval niet veel slechter van slapen", vervolgt de Brit. Toch vraagt hij zich af wat het eerstvolgende agendapunt gaat worden. "Waar houdt dit op? Straks vertellen ze ons ook nog op welke manier we de garage in moeten lopen, hoe we aan de pitmuur moeten zitten en op welke knoppen we mogen drukken."

Vertraging maakt het juist gevaarlijker

Horner voegt toe dat het aanpassen van de pitstopregels overbodig is. "Het is namelijk de verantwoordelijkheid van het team om ervoor te zorgen dat de auto veilig het circuit opgaat. De straf voor een wiel dat niet helemaal vastzit, is op zichzelf al enorm. Ik weet dan ook niet wat ze met deze technische richtlijn willen bereiken." Des te meer omdat die het volgens Horner eerder onveiliger in plaats van veiliger maakt. "Dat we de auto nog eens twee tienden langer moeten vasthouden, zou je zelfs als gevaarlijk kunnen zien. Bij het loslaten van een auto moet je de onderlinge gaten namelijk twee tienden in het voren inschatten [met het oog op een 'unsafe release']. In dat opzicht is deze zet niet goed doordacht. De Formule 1 moet sowieso om competitie en innovatie draaien in mijn optiek. Pitstops onder de twee seconden zijn in dat opzicht iets bijzonders. Dat moeten we toejuichen in plaats van reguleren, maar goed..."

Snelste pitstops van het Formule 1-seizoen 2021

Pos. Team Coureur Race Tijd (sec) 1 Red Bull Verstappen BAH 1.93 2 Red Bull Verstappen AZE 1.98 3 Red Bull Verstappen POR 1.98 4 Red Bull Perez BAH 2.00 5 Red Bull Verstappen MCO 2.02 6 Red Bull Perez FRA 2.04 7 Aston Martin Stroll POR 2.08 8 Williams Russell AZE 2.13 9 Alfa Romeo Raikkonen AZE 2.13 10 Aston Martin Stroll ESP 2.16