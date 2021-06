Mercedes: "Alleen bij FIA geïnformeerd naar veiligheid pitstops"

Vanaf de Hongaarse GP zullen pitstops in de Formule 1 iets langer duren. De FIA is met een technische richtlijn voor de dag gekomen waarin de regels - wanneer een monteur het signaal mag geven dat een wielmoer vastzit - zijn aangescherpt en enkele vertragingen zijn ingebouwd. Christian Horner en Helmut Marko zien dit als een directe aanval op Red Bull, al spreekt de FIA in het document louter over veiligheid. Toch bestaan er achter de schermen vermoedens dat deze ingreep nauw samenhangt met een klaagzang van Mercedes.

Alhoewel Wolff zijn woorden tijdens de vrijdagse persconferentie zeer zorgvuldig koos, wilde hij wel bevestigen dat er contact is geweest tussen Mercedes en de FIA over pitstops. Het zou echter om een onschuldige vraag gaan, zeker niet om een oproep tot verandering of het aanpakken van Red Bull. "We hebben alleen bij de FIA geïnformeerd naar het bestaande veiligheidsmechanisme, of dat te optimaliseren valt. Dat hangt nauw samen met een systeem dat wij zelf gebruiken. Dit moet ongeveer drie à vier weken geleden zijn gebeurd. Het ging dus puur om een technische vraag van onze kant. Of dat tot iets anders heeft geleid bij de FIA? Misschien, maar dat weet ik niet. Dit is in ieder geval de vraag die wij hebben gesteld", laat Wolff aan onder meer Motorsport.com Nederland weten.

Mercedes heeft al zekerheden ingebouwd

Met 'een systeem dat wij gebruiken' refereert Wolff aan enkele zekerheden die Mercedes heeft ingebouwd bij pitstops. "Bij een pitstop probeer je er alles aan te doen om te voorkomen dat er een wiel van de auto loopt, de straf daarvoor is enorm. Wij hebben in het verleden al richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat het bij ons niet verkeerd gaat. Het betekent dat we enkele voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Daar zijn onze pitstops iets langzamer van geworden, maar dit is puur ons eigen besluit geweest, anderen hebben daar niets mee te maken. Het is namelijk wel leuk om snelle pitstops te hebben en dat ziet er cool uit, maar ik weet niet zeker of je er veel mee wint tijdens een race. We praten hier maar over één à twee tienden verschil."

Alhoewel Mercedes wel met de FIA heeft gesproken over pitstops, zegt hij niet te weten waar de huidige ingreep precies vandaan komt. "Dat is een interessante vraag, er moet toch een reden zijn waarom ze nu met deze technische richtlijn komen. Ik weet niet honderd procent zeker wat het is, het werken van een wheelgun en het loslaten van een auto zijn buitengewoon complexe zaken. Het zou zeker interessant zijn om te zien waar dit vandaan komt en wat de achtergrond is." Wolff spreekt afsluitend tegen dat Mercedes Red Bull wil afremmen of dat zijn team wegloopt voor het gevecht. "Ik kan zeggen dat iedereen in dit team volledig klaar is voor de competitie, dat hoort ook bij deze sport. Maar goed, het veiligheidsaspect mogen we daarbij natuurlijk niet vergeten."