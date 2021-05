Na de Grand Prix van Spanje is het buigen van de achtervleugel op hoge snelheid weer onderwerp van gesprek gevonden in de Formule 1. Lewis Hamilton sprak zijn verbazing uit over de achtervleugels van Sergio Perez en Max Verstappen. Laatstgenoemde heeft laten weten dat er weinig achter deze zaak moet worden gezocht. "Het is allemaal legaal, allemaal binnen de reglementen. Elke vleugel buigt op hoge snelheid", zei hij tegen Motorsport.com Nederland. De FIA bleek echter niet overtuigd en sprak in een technische richtlijn van 'excessief buigen bij sommige teams'. De autosportfederatie komt met strengere controles vanaf de Franse GP.

Wolff wil verandering voor GP in Baku

Red Bull Racing moet de achtervleugel daarvoor iets aanpassen, al is Wolff nog altijd niet tevreden. Volgens hem gaat de ingreep niet ver genoeg en komen de nieuwe controles bovenal te laat. "Mijn mening sluit erg aan bij die van Andreas", refereert hij aan de eerder geuite onvrede van McLaren-teambaas Andreas Seidl. "We hebben in het verleden gezien dat het enige tijd vergt om complexe onderdelen aan te passen, daar zit altijd een vertraging in. Als je races back-to-back hebt of zelfs met een week ertussen, dan biedt dat te weinig tijd aan teams om dingen aan te passen. Maar nu hebben we nog vier weken tot de bewuste race in Baku. Ik vind het onbegrijpelijk dat je die achtervleugel niet stijver kan maken in vier weken tijd."

Des te meer omdat Wolff van mening is dat Red Bull in Baku enorm kan profiteren van een buigende achtervleugel. "Ja, we hebben het over een circuit waarop flexibele vleugels waarschijnlijk het grootste effect hebben." Het ontbreekt met andere woorden aan daadkracht bij de FIA: Wolff wil voor de Grand Prix van Azerbeidzjan al een ingreep zien. "Vergeet niet: we praten hier al sinds de zomer van vorig jaar over. Ik begrijp de frustratie van sommige teams dan ook goed. Dit thema bleef maar boven de markt hangen bij het ontwerpen van de nieuwe auto voor 2021 en had veel eerder aangepakt moeten worden." Grappig detail is dat Mercedes de eigen achtervleugel ook gaat aanpassen in lijn met de technische richtlijn, maar dan juist de andere kant van het spectrum op. "Wij gaan de vleugel iets buigzamer maken. Onze vleugel is nu buitengewoon stijf doordat we ons volledig aan artikel 3.8 hebben gehouden, waarin staat dat de vleugel niet mag bewegen. De test die nu wordt ingevoerd door de FIA is een halfbakken oplossing en dat geeft ons de kans om de eigen vleugel iets buigzamer te maken."

Mercedes sluit protest niet uit

Dat Mercedes de zaak bijzonder hoog opneemt, blijkt wel in het vervolg van de persconferentie voor teambazen in Monte Carlo. Zo sluit Wolff niet eens uit dat het merk met de ster formeel protest aantekent. "Deze situatie brengt ons in niemandsland qua regelgeving. In de technische richtlijn staat duidelijk dat het buigen van sommige vleugels als 'excessief' wordt ingeschat door de FIA. Teams die dergelijke vleugels blijven gebruiken, zijn dus vatbaar voor een protest. Dan gaat deze zaak naar het ICA [het International Court of Appeal van de FIA] en eigenlijk is niemand gebaat bij zo'n rommelige situatie."

Behalve Mercedes wellicht, om Red Bull een hak te zetten voor Baku. Dat laatste overweegt Wolff en daarbij is hij het recente verleden nog niet vergeten. "We hebben in het verleden vergelijkbare situaties gekend, vorig jaar nog met DAS. Ieder jaar zijn er dergelijke situaties, maar dat de aanpassing nu om wat voor reden dan ook wordt uitgesteld, brengt ons in een juridisch vacuüm. Dit laat de deur open voor protest. En dat geldt niet alleen voor ons, er worden nog zeker twee andere teams door geraakt. Een protest zou naar het ICA kunnen gaan en dat levert een rommelige situatie op, een paar weken voordat de FIA met een oplossing wil komen. We hadden nooit in deze situatie terecht mogen komen, zeker niet nu we nog vier races hebben tot de race waarvoor dit het meest relevant is..."