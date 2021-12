Red Bull Racing nam de coureur in 2014 op in het opleidingsprogramma van de renstal. In dat seizoen reed Verstappen nog in het Europees Formule 3-kampioenschap voor Van Amersfoort Racing. Zijn bolide werd echter wel voorzien van Red Bull-bestickering. Het raceweekend op de Norisring gaf Marko het laatste zetje om de nieuwe wereldkampioen in een Toro Rosso te zetten voor het daaropvolgende Formule 1-seizoen. De Oostenrijker was toen al zeer onder de indruk van zijn pupil en denkt ook dat nu de eerste titel binnen is, het plafond van Verstappen nog niet bereikt is.

"Het is een coureur die nog niet aan het eind van zijn mogelijkheden zit", vertelt Marko aan de BBC. "Dit zagen we bijvoorbeeld tijdens de twee kwalificaties in Jeddah en Abu Dhabi. Zijn ronden in die kwalificaties waren zoveel beter dan wat de auto kan. Dat is waarom ik geloof dat we het beste van Max Verstappen nog niet hebben gezien. Hoe meer hij wint, hoe relaxter hij wordt."