IndyCar pakt Penske hard aan na overtredingen in race St. Pete

Een harde klap voor de IndyCar-renstal Team Penske. Josef Newgarden en Scott McLaughlin zijn gediskwalificeerd voor de race in St. Pete, Will Power krijgt tien punten aftrek. Na intenstief bestuderen van de data werd duidelijk dat alle drie de coureurs voor bij de starts en de herstarts al de push-to-passknop konden gebruiken, terwijl dat volgens de regels niet is toegestaan. Newgarden verliest zo zijn zege en ook McLaughlin moet zijn podiumplaats inleveren. Patricio O'Ward profiteert en krijgt zo de race in St. Pete op zijn naam. Ook Colton Herta krijgt een podiumplaats toegekend, hij is nu derde.

De keuze om Newgarden en McLaughlin te diskwalificeren en Power alleen puntenaftrek te geven heeft de wedstrijdleiding met een technische uitleg onderbouwd. Volgens de organisatie profiteerden de twee eerstgenoemde coureurs tijdens de race er dusdanig veel van, dat een diskwalificatie op zijn plek is. Power had er volgens de organisatie minder profijt van en levert dus tien punten in.

Late ontdekking

Opvallend is dat dit ruim een maand na de race naar boven komt. IndyCar-president Jay Frye legt uit hoe het valse spel boven tafel kwam. "We doen er alles aan om de integriteit van het IndyCar-kampioenschap hoog te houden. We kwamen er tijdens de warm-up op zondag in Long Beach achter dat de regels verbroken waren. We hebben daarna direct de auto's gecontroleerd en die voldeden daar allemaal aan de regels", aldus de Amerikaanse topman. "Vanaf komend weekend in Barber stellen we extra technische checks in, zodat we deze overtredingen eerder kunnen opsporen."

Volgens Penske-president Tim Cindric wilde het team niet met opzet de regels verbreken. "Helaas was de push-to-pass-software niet zo ingesteld als had gemoeten. Dat kwam omdat we daarvoor met de auto's een hybride-test hadden gedaan", legt Cindric uit. "We erkennen dat de software gebruikt werd bij de herstarts, terwijl dat toen niet toegestaan was. Josef Newgarden en Scott McLaughlin gebruikten de push-to-pass bij de herstarts, wat tegen de regels van IndyCar is. Team Penske accepteert de straffen die zijn opgelegd door IndyCar."

Naast de diskwalificatie en het puntenverlies moet Penske ook in de buidel tasten. Per auto is een boete van 25.000 dollar betalen, wat op 75.000 dollar in totaal uitkomt. Newgarden verliest ook de koppositie in de tussenstand. Scott Dixon erft P1 in het kampioenschap.