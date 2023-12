Voor de 24 uur van Daytona verruilen Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist hun Dallara IR-18's voor een ORECA-Gibson 07 LMP2-bolide van United Autosports. In de IndyCar waren zij dit seizoen nog teamgenoten bij Arrow McLaren, maar voor het hoogtepunt van IMSA zullen zij niet in dezelfde auto zitten. O'Ward stapt in de #2 ORECA en krijgt Ben Keating, Ben Hanley en Nico Pino als teamgenoten. Rosenqvist maakt volgend jaar de overstap naar Meyer Shank Racing in de IndyCar. Hij krijgt oud-Formule 1-coureur Paul di Resta en Dan Goldburg naast zich. Een vierde teamgenoot moet nog aangekondigd worden.

Voor O'Ward is het de kans op een derde zege in een klasse van de 24 uur van Daytona. In 2017 won de Mexicaan al bij zijn debuut in de Prototype Challange. Vorig jaar won hij nog in de LMP2-klasse met DragonSpeed. United Autosports, waar McLaren-CEO Zak Brown mede-eigenaar van is, neemt dit jaar voor het eerst deel aan een volledig seizoen in IMSA. Teambaas Richard Dean is blij dat hij in de belangrijkste race kan rekenen op versterking van IndyCar-coureurs. "We hebben al lange tijd geprobeerd om Pato in een United-auto te krijgen", onthult Dean. "Na een paar valse starts hebben we hem dan eindelijk. Pato neemt de ervaring als Daytona-winnaar met zich mee en is simpelweg snel in alles waar hij in rijdt."

Voor Rosenqvist is dit de eerste keer sinds 2018 dat hij deelneemt aan een langeafstandsrace. Dat jaar maakte hij zijn tweede opwachting op Daytona International Speedway. De Zweedse coureur heeft al ervaring het de GT World Challenge Europe, Super GT en de 24 uur van Le Mans. "[Felix] is een winnaar die in een verscheidenheid aan categorieën races heeft gewonnen in zijn carrière", aldus Dean.

Met de toevoeging van O'Ward en Rosenqvist staan er nog eens twee grote namen aan de start van deze beroemde langeafstandsrace. Eerder werd al bekendgemaakt dat Indy 500-winnaar Marcus Ericsson en Jenson Button in de GTP-klasse zullen strijden om de algemene zege namens Wayne Taylor Racing with Andretti. Oud-Formule 1-coureur Felipe Massa maakt zijn debuut in deze race: hij gaat net als O'Ward en Rosenqvist in de LMP2-klasse rijden.

De 24 uur van Daytona vindt plaats in het weekend van 27 en 28 januari.