Het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap staat voor een nieuw hoofdstuk. De klasse rijdt vanaf volgend jaar met een samenstelling van het motorblok. In de basis blijft de V6 2.2 liter turbo-charged de Dallaras aandrijven, maar daaraan worden ook hybridecomponenten toegevoegd. Dit in het kader van duurzaamheid, maar coureur Patricio O'Ward is kritisch op de volgorde van de vernieuwingen. De Mexicaan laat in gesprek met Motorsport.com weten dat het chassis ook aan een vernieuwing toe is. "Ik zit absoluut in het kamp dat voor een nieuwe auto is", verklaart de 24-jarige coureur. "Het is vervelend dat dit nieuwe tijdperk met de nieuwe motor niet ook een nieuwe auto oplevert, want we hebben dat heel erg nodig. Naar mijn mening hadden we eerder een nieuwe auto nodig dan een nieuwe motor."

O'Ward berust zich wel in zijn lot, want hij weet ook dat onderaan de streep hij niet degene is wie er over gaat. "Ik besluit niks. Het enige wat ik kan doen is in de auto rijden, mijn best doen en het maximale eruit halen", vertelt de coureur van Arrow McLaren. "Ik denk dat de IndyCar op dit moment op een goede plek staat en dat we een grote stap moeten zetten. We kunnen geen kleine stapjes zetten." Daaraan voegt de Mexicaanse rijder toe dat de nieuwe motoren het hele veld voor uitdagingen stelt: "Het gaat volgend jaar absoluut een uitdaging worden. De grootste uitdaging voor ons allemaal is om de betrouwbaarheid goed te hebben."

De regels omtrent het inzetten van de hybridecomponenten zijn volgens O'Ward ook nog te onduidelijk. "We hebben geen idee hoe - of hoe precies - de regels zijn en wat je wel en niet kan doen", noemt de winnaar van vier IndyCar-races. "Ik wacht daar dus nog op. Het is nog werk in uitvoering en het gaat een leercurve voor ons allemaal worden."

IndyCar moet buiten klasse kijken

Naast het IndyCar-kampioenschap werkte Pato O'Ward ook enkele testsessies voor het Formule 1-team van McLaren af. Daarnaast gaat de coureur uit Monterrey begin januari aan de start staan van de 24 uur van Daytona. Daarin gaat hij in de LMP2-klasse rijden, maar daar rijden ook LMDhs in mee. Zowel de LMDh-wagens als de F1-auto's rijden ook met hybridecomponenten en de Mexicaanse rijder ziet die klassen als voorbeeld voor IndyCar. Met name op het gebied van chassis zijn er flink wat kansen. "Je ziet [de LMDhs] halverwege de pitstraat rijden en dat ziet er op technisch gebied freaking cool uit", vertelt O'Ward. "Je ziet de F1-autos en alles wat daarin gaat. Iedereen denkt dan 'Holy shit, dit is cool!' Als ik de baas zou zijn, dan zou ik dat ook willen. Nu denken veel mensen nog, 'zucht, daar heb je de IndyCar-autos'. Je wil dat men enthousiast is over wat er komt en hoe de sport zich evolueert."