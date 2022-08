Mol: "Verstappen met rekenmachine op weg naar titelverdediging"

Na de dramatisch verlopen kwalificatie moesten Max Verstappen en Sergio Perez vanaf de tiende en elfde positie vertrekken tijdens de Grand Prix van Hongarije. Vooraf werd verwacht dat het lastig zou worden om het podium te halen, maar de WK-leider bewees dat je met de nieuwe auto's goed kan inhalen op de Hungaroring door met 10 tellen voorsprong naar de zege te rijden. Dat deed hij ondanks een spin en dus heeft Olav Mol veel bewondering voor dat resultaat. "Als je een fout maakt, ermee weg komt en je alsnog wint, dan is dat gewoon knap", vertelt de F1-commentator van Ziggo Sport aan Grand Prix Radio. "Als je nou roept dat hij daar is gekomen door allerlei fouten van anderen, ongelukken en andere dingen, dan klopt dat niet."

Wat wel degelijk een belangrijke rol speelde in het dagsucces van Verstappen, was de strategie. Doordat het op zondag een flink stuk koeler was dan op vrijdag tijdens de droge trainingen, bleek de harde band niet goed te werken. Verstappen zou eigenlijk op die band beginnen, maar die tactiek werd dus overboord gegooid. De improvisatie die volgde, leidde dus tot een nieuwe zege. "Strategisch en tactisch zijn ze ongehoord goed bij Red Bull Racing, dat staat echt buiten kijf. Dat mag wel eens genoemd worden", vindt Mol, die een duidelijke conclusie trekt nu Verstappen 80 punten voorsprong heeft in het WK. "Alles wijst erop dat hij hard op weg is om zijn titel te verdedigen. Hij kan steeds meer met de rekenmachine gaan rekenen."

'Perez heeft heel goed werk gedaan als tweede viool'

Perez had intussen meer moeite om als een warm mes door het veld te snijden en zou uiteindelijk als vijfde eindigen tijdens de laatste race voor de zomerstop. Geen resultaat om over naar huis te schrijven, maar toch vindt Mol dat de Red Bull-coureur zijn taken goed heeft uitgevoerd. "Een pluim overigens voor Perez, die Russell blokkeert op het moment dat Max spint", zegt Mol. Met dergelijke acties stelt de coureur uit Guadalajara zich dienstbaar op als tweede rijder, beargumenteert hij. "Later zit hij ook voor Leclerc, wat hem ook druk geeft. Die moest hij achter zich houden, want dat zijn ook weer punten. Dat heeft hij goed uitgevoerd. Ik denk dat hij als tweede vioolspeler vandaag voor het team echt heel goed zijn werk gedaan heeft. Daar wordt je als sportman niet vrolijk van, maar hij heeft het prima uitgevoerd."

Dat neemt niet weg dat Perez vlak voor de zomerstop een reeks moeizame races heeft afgewerkt achter het stuur van de Red Bull RB18. Na zijn zege in Monaco dat hij een kandidaat voor de wereldtitel te zijn, maar in de zes daaropvolgende races eindigde de Mexicaan slechts twee keer op het podium. Ook is het verschil met teamgenoot Verstappen zienderogen opgelopen, terwijl hij in de eerste fase van het seizoen nog goed bij kon blijven. "Er zijn een aantal updates op de auto gekomen waar Max om gevraagd had waar Perez minder mee uit de voeten kan", verklaart Mol het opgelopen verschil tussen de Red Bull-rijders. "Ze hadden Perez de afstelvrijheid gegeven waarmee hij de auto naar zijn hand kon zetten. Dat heeft hij geprobeerd, maar Helmut Marko heeft daar nu een eind aan gemaakt en vanaf de volgende wedstrijd gaat hij meer de kant van Max op."

Video: De finish in Hongarije van een uitgelaten Max Verstappen