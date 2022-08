Langzaam maar zeker begint Mercedes zich weer in de strijd aan het front te mengen. In de eerste fase van het seizoen kwam de regerend constructeurskampioen daar vanwege porpoising en bouncing ruimschoots niet bij in de buurt, maar inmiddels lijken de grootste problemen verholpen. Dat uit zich dan ook in de resultaten die sinds de grote upgrade in Spanje zijn geboekt: alleen in Monaco eindigde er geen Mercedes-coureur op het podium en in de laatste twee races eindigden Lewis Hamilton en George Russell zelfs allebei op het ereschavot. Ook in Hongarije slaagde het Britse rijdersduo daar in, en dat in een weekend waar Ferrari als torenhoge favoriet werd gezien. De Scuderia kwam echter niet lekker uit de verf en zou de race op posities vier en zes afsluiten.

Dat Mercedes met beide auto's voor de bolides van Ferrari is geëindigd, geeft volgens Hamilton een zeer bevredigend gevoel binnen het team. Dat geldt helemaal na de problemen die het team eerder dit seizoen gehad heeft. "Gezien het jaar wat we hebben gehad en de progressie die we recent hebben geboekt, geeft dit ons een geweldig gevoel. Vorige week was de tweede plek pakken al groots voor ons. Dit is nu de tweede keer op rij dat George en ik samen op het podium staan, qua punten is dat fantastisch voor het team", zegt Hamilton. "Het is geweldig voor ons dat we allebei voor de Ferrari's staan, zeker gezien hun snelheid. Daarnaast is het voor mij een geweldige comeback nadat ik de race als zevende moest starten. Ondanks de problemen die we dit weekend gehad hebben, hebben we laten zien over zeer sterke pace te beschikken."

Door de resultaten in Hongarije is Mercedes weer 14 punten ingelopen op Ferrari in de strijd om het constructeurskampioenschap. De achterstand bedraagt nu nog maar 30 punten, terwijl koploper Red Bull Racing 127 punten meer heeft dan de in Brackley gevestigde renstal. Dat hadden er minder kunnen zijn als Russell de race vanaf pole-position had gewonnen. Dat gebeurde niet en dat vond hij vanzelfsprekend ietwat teleurstellend, maar ergens ook wel terecht gezien de snelheid en de strategie van Mercedes. "Natuurlijk is alles lager dan de eerste positie een teleurstelling als je vanaf pole-position vertrekt. Maar als je er objectief naar kijkt, dan denk ik dat dit wel een verdiend resultaat is."

