De Vries past zitje in AlphaTauri-fabriek, doet VT1 in Mexico voor Mercedes

Nyck de Vries laat er geen gras over groeien. In de week nadat hij officieel is aangekondigd als Formule 1-coureur voor het seizoen 2023 is de Nederlander al op bezoek geweest in de AlphaTauri-fabriek te Faenza. De Vries heeft daar alvast zijn stoeltje gepast. Het past bij de voorbereidingen op volgend jaar, die idealiter in gang worden gezet met de young driver test in Abu Dhabi.

Voor die tijd al een vrije training afwerken namens zijn nieuwe formatie noemde teambaas Franz Tost door de banden met Mercedes onwaarschijnlijk. "Ik denk niet dat het mogelijk is doordat hij nog een contract met een ander team heeft. Een vrije training staat momenteel niet gepland, maar hopelijk zien we hem wel in Abu Dhabi tijdens de young driver test." Die test staat na de seizoensfinale op het programma en De Vries voldoet aan de voorwaarden om in te stappen. Doordat het na het seizoen is, lijkt de weg vanuit Mercedes ook vrij om dan in de 2022-bolide van AlphaTauri te rijden.

Voor die tijd mag De Vries nog één vrije training afwerken voor het team van Mercedes, de formatie waarvoor hij nog altijd reservecoureur is. In Frankrijk kroop De Vries achter het stuur van Lewis Hamiltons auto en ook de tweede mogelijkheid die Mercedes verplicht aan een rookie moet geven, gaat naar De Vries. Het huidige plan is om De Vries de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico te laten afwerken in de auto van George Russell. Tost liet op zijn beurt weten dat AlphaTauri die verplichte sessie naar alle waarschijnlijkheid aan Liam Lawson geeft.

Met zijn bezoek aan de AlphaTauri-thuisbasis in Faenza heeft De Vries in ieder geval kennis kunnen maken met zijn nieuwe werkgever. De 27-jarige coureur uit Uitwellingerga verwacht zich snel thuis te voelen bij het zusterteam van Red Bull Racing: "AlphaTauri heeft natuurlijk een sterk, Italiaans DNA en dat ligt me wel. Ik heb door het karten veel mijn jeugdjaren in Italië doorgebracht, dus ik voel me daar eigenlijk behoorlijk goed thuis. Het land geeft me altijd een heel welkom gevoel en sowieso heb ik bij dit team heel sterk dat familiegevoel. Dat moet dus allemaal wel goed komen."