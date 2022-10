Dutch GP: F1 'zeer waarschijnlijk' ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort

In september 2022 is de tweede editie van de Dutch Grand Prix sinds 1985 verreden. De race over het duinencircuit is net als vorig jaar een groot succes gebleken, zowel in sportief opzicht als ook organisatorisch. Inmiddels kent de organisatie in Zandvoort de datum voor de race van volgend jaar ook al. De Grand Prix van Nederland is door het opschuiven van Spa dan de eerste krachtmeting na de zomerstop. Het F1-circus komt in 2023 van 25 tot en met 27 augustus op bezoek.

De race in 2023 is officieel de laatste editie die nog onder de initiële deal van drie jaar valt. Zandvoort heeft namelijk een contract voor drie jaar met een optie voor nog eens twee extra seizoenen. Daarbij is het goed om te benoemen dat die optie voor de extra jaren primair bij de Dutch Grand Prix-organisatie ligt en dus niet bij Formula One Management. Sportief directeur Jan Lammers liet tijdens het raceweekend van dit jaar al aan Motorsport.com weten dat ‘het wel heel raar moet lopen’ wil de Formule 1 niet nog twee langer naar de badplaats komen.

Vrijdag kwam het Noordhollands Dagblad met het bericht dat de deal inmiddels al beklonken zou zijn en dat de verlenging voor 2024 en 2025 definitief is. In een reactie daarop laat de organisatie in Zandvoort weten dat er formeel nog niets rond is, maar dat de kans op een verlenging wel levensgroot is. “Niets is nog getekend”, laat Lammers desgevraagd optekenen. De organisatie voegt eraan toe dat er nog ‘diverse hobbels’ te nemen zijn voordat er een definitieve aankondiging volgt, al ziet de toekomst er wel rooskleurig uit. “De Formule 1 komt naar alle waarschijnlijkheid ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort”, klinkt het namelijk. De organisatie van de Dutch Grand Prix hoopt omstreeks november met een officiële aankondiging naar buiten te kunnen treden.

Video: Samenvatting van de Dutch Grand Prix 2022