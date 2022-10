Lando Norris heeft al een aantal keren gezegd dat Alpine verantwoordelijk is voor het gevecht dat het momenteel voert met McLaren om de vierde plek in het constructeurskampioenschap. De Brit meent dat gezien het tempo van de A522 het Franse merk de zaak allang had moeten afronden. Tijdens de Japanse Grand Prix, waar Alpine de vierde plek weer overnam, zei Norris: "Ze zijn zoveel sneller dan wij zijn. Ik heb geen idee hoe het kan dat we nog tegen hen vechten in het kampioenschap. Ze zitten echt op een heel ander niveau. Ik ben blij dat we zover in het seizoen nog tegen ze vechten. Het toont aan dat we goed werk leveren met betrouwbaarheid, maximaliseren, het benutten van kansen en het niet maken van fouten. Zij moeten het op al die gebieden veel slechter gedaan hebben dan wij. Het is geen verrassing dat zij zoveel sneller zijn, maar we blijven proberen het puntenverlies te beperken."

Alpine snapt niet waarom Norris dit elke keer weer aanhaalt. Het Franse merk zegt zich juist nu op het team van Mercedes te richten en niet op het gevecht met McLaren. "Lando houdt ervan om dat aan te blijven halen, nietwaar?", zegt Alan Permane, sportief directeur bij Alpine. "Het enige dat wij moeten doen is hen net voorblijven. Ik snap niet waarom hij dit elke keer weer zegt: misschien hebben we hem in de war gebracht. We focussen ons veel meer op Mercedes en op het verslaan van die renstal. We proberen onszelf op dat niveau te krijgen."

McLaren verwacht nog een pittige strijd: McLaren: "Wordt lastig om tot en met Abu Dhabi met Alpine te vechten"

Alpine's puntenaantal is dit Formule 1-seizoen aangetast door betrouwbaarheidsproblemen, waaronder door een dubbele uitvalbeurt in Singapore. Permane zegt dat hij zeer bemoedigd is door de vooruitgang die het team geboekt heeft met de snelheid. "In Singapore kenden we een enorme tegenslag, maar in Japan was alles weer normaal. Ik stel me zo voor dat we dit in de komende races kunnen herhalen. De auto wordt duidelijk sneller. We komen beetje bij beetje in de buurt van de topteams. Na elke race kijken we hoever we qua percentage verwijderd waren van de pole-position. Dichterbij dan dit zijn we dit jaar nog niet geweest. Het gaat de goede kant op." Volgens Permane mag Alpine niet denken dat McLaren al verslagen is, maar zegt wel dat het niet uitmaakt of dit met één punt of veel meer gebeurt. "Ik ga veel liever naar Abu Dhabi toe met 40 punten voorsprong, maar daarna maakt het niet meer uit wat het verschil is. De vierde plek is ons doel, dat is wat telt."