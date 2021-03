Promotie voor De Vries binnen Mercedes: F1-reservecoureur in 2021

De Vries maakte lange tijd deel uit van de McLaren-opleiding, maar is inmiddels een gewaardeerd lid van de Mercedes-familie. Na zijn Formule 2-titel in 2019 bood het merk met de ster hem meteen een fabriekszitje in de Formule E aan. De coureur uit Sneek had enige aanlooptijd nodig in de elektrische raceklasse, maar heeft zijn draai inmiddels gevonden. Meer dan dat zelfs. Zo zette hij afgelopen weekend met veel machtsvertoon de eerste E-Prix van het nieuwe seizoen naar zijn hand.

De goede ontwikkeling van De Vries is achter de schermen niet onopgemerkt gebleven. Voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen is De Vries doorgeschoven in de pikorde van het Zuid-Duitse merk, hij is gepromoveerd tot officiële reservecoureur van het succesvolle Formule 1-team. De Vries deelt die rol anno 2021 met Stoffel Vandoorne, zijn teamgenoot in de Formule E. Deze eer was vorig jaar nog weggelegd voor voormalig F1-piloot Esteban Gutiérrez, maar hij is bij deze vervangen door de jongere De Vries. "We hebben een hele sterke line-up met onze reservecoureurs voor 2021", valt in het Mercedes-persbericht te lezen. "Stoffel Vandoorne gaat door in zijn rol en krijgt Formule E-teamgenoot Nyck de Vries naast zich." Het is voor de Nederlander zijn eerste officiële rol bij de Formule 1-formatie.

De promotie tot F1-reservecoureur vergroot de kansen van De Vries op een invalbeurt in de koningsklasse van de autosport, maar biedt allerminst garanties. Zo dacht Vandoorne vorig jaar al aanspraak te maken op een F1-optreden in de Sakhir Grand Prix. Lewis Hamilton was door een coronabesmetting afwezig, maar Wolff koos voor Williams-coureur en Mercedes-protegé George Russell. Aangezien de jonge Brit een ijzersterke indruk achterliet op het Bahrain International Circuit, ligt een herhaling van zetten in 2021 erg voor de hand. Desalniettemin is deze promotie wel goed nieuws voor De Vries, het is bovenal een blijk van waardering vanuit Mercedes.