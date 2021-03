Mercedes geeft nog geen openheid over uitgegeven tokens

De kampioensformatie onthulde dinsdag de nieuwe Mercedes W12, over een ruime week komt de wagen op het circuit van Bahrein voor het eerst in actie. De kleurstelling van de wagen is ten opzichte van vorig jaar licht aangepast, maar interessanter is wat er onderhuids gedaan is aan de W12. Voor 2021 hadden de teams niet veel vrijheid om de wagen te ontwikkelen. Om kosten te drukken is besloten de wagens van 2020 grotendeels mee te nemen naar het nieuwe seizoen, elk team heeft twee ontwikkelingstokens voor de belangrijkste updates. De aerodynamische ontwikkeling staat hier los van, teams hebben daardoor na de reglementswijzigingen kans om downforce terug te winnen. Bepaalde teams hebben al onthuld waar de tokens voor gebruikt zijn, maar Mercedes laat de buitenwereld voorlopig in het ongewisse.

In een persbericht van het team laat technisch directeur James Allison weten: “Het zal per team verschillen wat er meegenomen wordt [van de oude wagen], dat is niet vastgelegd in het reglement. Het enige wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat de wagens voor dit seizoen op significante vlakken hetzelfde gebleven zijn als in 2020, maar dat kan per auto verschillen en is afhankelijk van de strategie voor het uitgeven van de tokens. Er zijn ook een aantal zaken die je zonder het uitgeven van tokens kunt wisselen. Bijvoorbeeld de power-unit, het koelsysteem, de ophanging en alle aerodynamische onderdelen. We hebben onze tokens uitgegeven, maar we onthullen nog niet hoe we dat gedaan hebben. Dat wordt op een bepaald moment wel duidelijk.”

Vertrouwen voor korte test

In tegenstelling tot andere jaren wordt de volledige wintertest in slechts drie dagen gehouden op het circuit van Bahrein. Hoewel bepaalde teams zich zorgen maken of ze wel genoeg tijd hebben, heeft men er bij Mercedes vertrouwen in dat de korte voorbereiding geen problemen oplevert. “Het feit dat de meeste systemen onder het bodywork hetzelfde zijn gebleven, betekent dat we er redelijk voor staan. We hoeven niet zoveel meters te maken als we normaal zouden doen”, vervolgt Allison. “Daarmee kopen we meer tijd om het pakket over het algemeen sneller te maken en meer te leren over de banden. Als we een betrouwbare wagen hebben, zullen we de driedaagse test goed doorkomen. Als we op een of meerdere vlakken een steek hebben laten vallen, bestaat het gevaar dat we het hele jaar achter de feiten aanlopen.”

VIDEO: Bekijk hier de teampresentatie van Mercedes