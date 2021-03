LIVE: Mercedes presenteert de W12 van Hamilton en Bottas

Mercedes gaf de afgelopen dagen al flink wat hints met betrekking tot de nieuwe wagen. De eerste foto's van de nieuwe wagen werden eerder op dinsdagochtend al gepubliceerd. Het kleurenschema van de wagen is grotendeels hetzelfde gebleven, al is er wel wat geschoven met sponsoren. INEOS heeft een groter aandeel gekregen nadat het bedrijf van Sir Jim Ratcliffe mede-eigenaar is geworden van het Mercedes F1-team.

Na het vrijgeven van de foto’s vindt de officiële teampresentatie van het team plaats om 12.00 uur, dat evenement is hierboven te volgen. Dan zal Lewis Hamilton voor het eerst sinds het tekenen van een nieuw eenjarig contract spreken met de media. Ook Valtteri Bottas en teambaas Toto Wolff zijn aanwezig, zij praten later op de dag nog met de media.

Mercedes schreef in 2020 geschiedenis door voor het zevende opeenvolgende seizoen de constructeurstitel te pakken. Het merk is de afgelopen jaren ongekend dominant geweest. Lewis Hamilton pakte zodoende ook zijn zevende wereldtitel. Hij kan in 2021 op eenzame hoogte komen als hij erin slaagt om nog een kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Momenteel staat de Brit samen met 'Rekordmeister' Michael Schumacher bovenaan als het gaat om behaalde wereldtitels.