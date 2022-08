Rosberg hoopt dat Prins Albert de Grand Prix van Monaco redt

Reikhalzend wordt er uitgekeken naar het reisschema voor het Formule 1-circus in 2023. Met de komst van een aantal nieuwe races, waaronder in Qatar en Las Vegas, is het afwachten wie er wel en niet op staan. Er wordt gekoerst op een kalender met 24 afspraken rond de wereld. Ook Zuid-Afrika en China zijn in de race voor een plek, al is nog niet helemaal zeker of beide races volgend jaar al (weer) op de planning staan. Met de nodige toevoegingen zou de onlangs verreden Franse Grand Prix op Paul Ricard op de schopstoel zitten voor volgend jaar. Ook het Belgische treffen in Spa-Francorchamps en de befaamde Grand Prix van Monaco staan onder druk, waarbij de laatstgenoemde race trouwens wel met een sterretje (als in nog niet bevestigd) op de kalender lijkt te komen.

Nico Rosberg vreest voor het verdwijnen van de race in Monte Carlo, zijn woonplaats, die hij in 2013, 2014 en 2015 won. De Grand Prix van Monaco is een lastige wedstrijd voor de F1-organisatie, weet ook de voormalig wereldkampioen. Voorheen waren er de nodige gunstige voorwaarden voor Monte Carlo. Zo kregen de organisator van de wedstrijd, de Automobile Club de Monaco, de laagste fee van alle races op de kalender. Ook was er ruimte voor eigen sponsoren, naast de officiële F1-sponsoren. Maar dat is verleden tijd. Het contract waarin dergelijke zaken stonden opgenomen, was met de recente editie van de race uitgediend.

F1-eigenaar Liberty Media wil nu betere voorwaarden voor zichzelf hebben en Monaco niet meer een dergelijke status aparte gunnen. Daarnaast ziet Liberty Media graag dat het circuit wordt aangepast, aangezien inhalen in Monaco vrijwel onmogelijk is. Volgens Rosberg, nu analist bij Sky, wordt het spel hard gespeeld door beide partijen. Zowel Liberty Media als de Automobile Club de Monaco zijn compromisloos, stelt hij. "De prins [Albert II van Monaco] mengt zich zelfs in de gesprekken. Je hebt nu ook een bemiddelaar nodig die de mensen bij elkaar brengt, de Formule 1 en de autoclub. De prins is erg betrokken. Ik hoop dat het lukt, want Monaco moet op de kalender blijven."

Rosberg, die na het winnen van de F1-wereldtitel in 2016 gelijk een punt zette achter zijn raceloopbaan, won de wedstrijd dus driemaal en finishte in 2012 als tweede in het prinsdom. Los van zijn eigen glorie en mooie plakboekherinneringen, is de race volgens hem een sieraad voor de koningsklasse. "Dit is racegeschiedenis en de Grand Prix met de meeste glamour. Het moet doorgaan. Maar Monaco moet ook wel een beetje schikken. Er staan sponsors langs de baan die concurrenten zijn van de sponsors van het Formule 1-kampioenschap, zoals horlogemerken. Dat is natuurlijk lastig. Dus je moet een middenweg vinden."

Ralf Schumacher: "Klassieke circuits willen niet betalen"

Ook collega-analist en voormalig F1-coureur Ralf Schumacher hoopt dat de race in de straten van Monte Carlo niet verloren gaat. De Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps zou eveneens niet moeten verdwijnen, vindt de voormalige coureur van Jordan, BMW-Williams en Toyota. "Je moet de traditie een beetje behouden, maar het probleem is: de Formule 1 is niet goedkoop. De circuits betalen veel inschrijfgeld en de klassieke circuits in Europa zijn gewoon niet bereid om dat te betalen. Natuurlijk zal alles een beetje verschuiven. Maar dat is slechts een beweging die plaatsvindt, het zal ooit weer anders zijn."