Coulthard en Red Bull trakteren publiek op F1-demo op TT Circuit Assen

Voor het tweede jaar dat het evenement in de Drentse hoofdstad door het leven gaat als Jack's Racing Day heeft de organisatie Red Bull Racing weten te strikken voor de gewenste Formule 1-actie. Het demoteam is met de RB8 naar het TT Circuit Assen afgereisd, de bolide die meestal wordt ingezet voor publieksevenementen of marketing-doeleinden. Het is ook de creatie waarmee Red Bull Racing in 2012 voor de dag kwam en waarmee Sebastian Vettel zijn derde wereldtitel in de Formule 1 wist te pakken, overigens na een even spannende als fraaie finale in Brazilië.

Tien jaar later zit David Coulthard achter het stuur van de RB8 om het publiek te vermaken met enkele demorondjes en donuts in de Geert Timmer-bocht. Het geluid van de V8 Renault-motor die er nog altijd in zit, kan de bezoekers van het gratis racespektakel wel bekoren, al is de bolide waarmee Vettel en Webber destijds furore maakten nu wel voorzien van HRC-logo's en Oracle-sponsoring. Voor de beleving is het beste van beide werelden dus gecombineerd: de huidige Red Bull-livery met een motor van voor het hybride tijdperk, eentje die het echte F1-geluid nog laat horen. "Het is erg fijn om hier in Nederland te zijn, want de sfeer is er altijd geweldig. Daarnaast is het voor mij mooi dat ik zo nu en dan nog in F1-auto's kan blijven rijden. Ik doe nu natuurlijk vooral TV-werk en dan is het wel fijn om de feeling met het echte werk te houden en om soms nog even te voelen 'oh ja, dit is het dus!'", stelt een lachende Coulthard als hij uit zijn auto stapt.

Voelen wat het echte werk is, kunnen de gelukkigen ook die achterin de tweezitter van MP Motorsport mogen plaatsnemen. Gezien de contractperikelen bij McLaren zou zo'n tweezitter daar ook best goed van pas kunnen komen, al mag deze dagen Jeroen Bleekemolen achter het stuur kruipen om fans enkele rondjes mee te nemen over het snelle circuit op de Drentse hei. Het is een ervaring die ze niet sneller zullen vergeten en ook een ervaring die zondag voor prominenten als Puck Moonen en Miss Nederland Julia Sinning op de rol staat.

Van het overige programma is de MAXX Formula jaarlijks de grootste blikvanger, de klasse waarin historische formuleauto's acte de présence geven en Klaas Zwart doorgaans de lakens uitdeelt. De editie van 2022 blijkt in dat opzicht geen uitzondering, aangezien de Friese coureur de zaterdagse race wederom domineerde. Zwart deed dat in de fraaie Jaguar R5, die in 2004 nog werd bestuurd door Mark Webber. Nadien heeft Zwart de motor laten doorontwikkelen door Cosworth, waardoor het groene gevaarte nu betere prestaties kan afleveren dan toen de auto daadwerkelijk dienst deed in de koningsklasse. "In het begin konden we maar 750 kilometer rijden met de motor, daarbij haalde hij 17.000 toeren en iets van 695 pk. Nu hebben we 19.000 toeren en rond de 900 pk als hij goed loopt", legde Zwart eerder al eens uit aan Motorsport.com (de uitgebreide special valt hier overigens te lezen). Een keur van andere raceklassen - waaronder de spectaculaire superkarts, de Porsche Carrera Cup Benelux en Supercar Challenge - maakten het programma compleet.