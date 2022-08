Alpine-topman overtuigd: gaan Aston Martin en Alonso verslaan

Tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso had kunnen blijven bij Alpine, maar greep een paar dagen geleden de kans om bij Aston Martin een meerjarige deal te sluiten. Die optie kwam voorbij nadat Sebastian Vettel aankondigde na dit seizoen te stoppen met F1-racen. Alonso is tot eind 2024 aan Aston Martin verbonden. Alpine en Aston Martin zijn concurrenten van elkaar in het middenveld. Momenteel staat Alpine met 99 punten vierde in de tussenstand van het kampioenschap voor constructeurs. Aston Martin is de nummer negen met 20 punten.

Volgens Otmar Szafnauer, tot begin dit jaar de teammanager bij Aston Martin, zal Alpine de komende jaren het betere team blijven. "Ik ken beiden goed", zegt hij. "Ik heb twaalf jaar voor het andere team gewerkt. Ik ken hen beter beter dan dat ik alle individuen hier tot nu toe ken. Sinds ik in december vertrok, hebben zij meer mensen aangenomen. Ik was ook betrokken bij de werving van onder anderen Dan Fallows en Eric Blandin van Mercedes. Dus ik weet heel goed wat zij proberen te doen."

'Mountain Climber'

Szafnauer stelt vast dat zowel Alpine als Aston Martin veel potentieel hebben. Maar het staat voor hem als een paal boven water wie de betere van de twee is. "Het team waar ik nu zit, acteert op een veel hoger niveau. Het is lastig om de nabije toekomst te voorspellen, maar dit team zal op dit niveau blijven presteren, wellicht nog beter." Aston Martin is namelijk niet het enige team dat druk bezig is met het aantrekken van sleutelfiguren, aldus de geboren Roemeen. "Wij hebben een programma dat heet 'Mountain Climber'. We willen 75 extra mensen aanstellen op strategische plekken die de capaciteiten van dit team zullen helpen verbeteren. Naast deze 75 mensen zijn er ook tools die we nu verbeteren. Enkele simulatietools, een nieuwe simulator, uitgebreide productiecapaciteit, enkele upgrades van onze windtunnel; allemaal met de focus op het winnen binnen 100 races." Alpine maakte een tijd geleden een zogeheten 100 races-plan bekend, waarin het doel is om binnen honderd wedstrijden structureel mee te doen voor overwinningen en het kampioenschap.

De honger is groot binnen het Franse kamp als je Szafnauer mag geloven. "Dit soort dingen gebeuren momenteel en het gaat snel", gaat hij verder. "We zitten nu bijna op 850 mensen. Ik heb er dus alle vertrouwen in dat we het team gaan verslaan waar Fernando naartoe gaat, in de periode dat hij daar rijdt." Wie precies Alonso in 2023 moeten gaan kloppen, is nog niet helemaal duidelijk. Esteban Ocon is een zekerheid bij Alpine, maar bij de onlangs door de renstal gepresenteerde Oscar Piastri worden vraagtekens geplaatst. Het Australische talent, opgeleid door Alpine, ontkent dat hij een contract op Frans briefpapier voor volgend jaar heeft getekend. Naar verluidt gaat Piastri bij McLaren Daniel Ricciardo vervangen.