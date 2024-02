Wolff: "Timing Hamilton-nieuws net zo verrassend als F1-afscheid Rosberg"

Het Formule 1-seizoen moet nog beginnen, maar zelfs voor die tijd heeft het kalenderjaar 2024 al genoeg gespreksstof opgeleverd. Eén van de voornaamste onderwerpen is logischerwijs de aanstaande transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Hamilton, Mercedes en teambaas Toto Wolff leken lange tijd een onafscheidelijk front te vormen, maar na dit seizoen neemt de zevenvoudig wereldkampioen toch een andere afslag. Een negatieve verrassing voor Wolff, al geldt dat vooral voor het moment van de bekendmaking. "Ik wist natuurlijk dat het verhaal van Lewis bij Mercedes een keer zou stoppen, waardoor de timing voor mij verrassender is dan het nieuws zelf."

'Slok water en door' tijdens het gesprek met Hamilton

"Met het kortlopende contract dat we hebben afgesloten, de één-plus-één deal, wisten we dat we misschien nog maar één gemeenschappelijk jaar zouden hebben. Toen we in december uit elkaar gingen was het idee nog wel dat we samen door zouden gaan. Tijdens de winter is er bij hem blijkbaar iets veranderd en dat is oké. De timing om zoiets aan het begin van het seizoen al bekend te maken is alleen nieuw." Wolff blikt ook meteen terug op het gesprek waarin Hamilton heeft laten weten zijn heil vanaf 2025 in Maranello te zoeken. "We spraken af in mijn huis om bij te praten na de winter. Tijdens het gesprek zijn we al vrij snel bij het nieuws gekomen. Dat moet ook omdat je anders bespreekt wat er afgelopen winter is gebeurd en welke mensen erbij zijn gekomen in het team. Met het nieuws van Lewis in gedachten is dat informatie waar je voorzichtig mee moet zijn, zeker als het over de lange termijn gaat. Daarom heeft hij meteen gezegd ‘ik heb afgelopen winter een lastig besluit genomen en rij in 2025 voor Ferrari’. Toen Lewis dat zei, heb ik een slok water genomen en is de focus er na vijf minuten weer op gegaan hoe we nu verder gaan."

"Ik heb niet geprobeerd om hem op andere gedachten te brengen", vervolgt Wolff na een vraag van Motorsport.com. "Je moet het respecteren als volwassen mensen een beslissing nemen. Ik kan mijn mening er wel over hebben, ik kan het goed of slecht vinden, maar hij heeft er met zekerheid langer over nagedacht dan ik." Bij Wolff ging de knop snel om. "Woensdag rond de middag was het gesprek met Lewis voorbij en kwam ik weer in de fabriek. Daarna heb ik met Fred Vasseur gesproken en hebben we overlegd hoe we het af gingen handelen. We kwamen overeen dat we donderdagavond zouden communiceren, al kun je met zoiets nooit voorkomen dat het uitlekt. Dat is ditmaal ook gebeurd, maar heeft geen invloed op ons plan gehad. Donderdag was ik met enkele engineers op pad en hadden we een drukke dag, maar het is gelukt om tussendoor verschillende mensen te bellen en om met een videoverbinding de mensen in de fabrieken in Brixworth en Brackley toe te spreken. Ik heb mijn verhaal gedaan en de rest heeft James Allison opgepakt."

Net zo verrast als door het Rosberg-nieuws

Het doet Wolff in zekere zin denken aan het onverwachte afscheid van Nico Rosberg, net nadat de Duitser in 2016 de wereldtitel had gegrepen. Volgens de overlevering heeft Rosberg zijn Formule 1-afscheid telefonisch kenbaar gemaakt aan Wolff, maar dat wil de Oostenrijker graag rechtzetten. "Dat klopt niet, het is niet telefonisch gebeurd. We zijn samen uit Kuala Lumpur teruggevlogen en ik wist toen al dat hij ergens mee zat doordat hij me niet wilde laten slapen, maar juist wilde praten. Toen we geland waren en in de lounge zaten, heeft hij alle moed bijeengeraapt en tegen mij gezegd ‘ik wil niet meer, dit was het’. Ik was destijds net zo verrast door de timing als nu met Lewis. Destijds omdat Nico wereldkampioen was geworden, alles had bereikt en een tweejarig contract op zak had. Bij Lewis is het zo verrassend omdat we op het punt staan om het seizoen te beginnen."

Wolff benadrukt echter dat hij Hamilton en George Russell in 2024 een gelijke behandeling wil geven en dat hij geen wrok richting de zevenvoudig wereldkampioen koestert. "Nee. In beide gevallen was ik meer verrast door de timing dan door het nieuws zelf, maar dat is geen verwijt. Ik ben van mening dat je jezelf er steeds op moet instellen als er dingen in je leven veranderen. Laten we eerlijk zijn: elke dag kunnen er dingen veranderen, er kan zomaar iets gebeuren. Daar moet je mee omgaan en dan weer doorgaan. Eigenlijk was dat na de eerste vijf minuten van ons gesprek, waarin ik wilde begrijpen hoe dit besluit precies tot stand is gekomen, al mijn gedachte."