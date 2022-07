Spa en Paul Ricard ontbreken op voorlopige F1-kalender voor 2023

De Formule 1 kan anno 2022 rekenen op bijzonder veel animo, of zoals Zak Brown dat in Canada onder woorden bracht: "We zitten met een luxeprobleem. We hebben meer landen die graag een race willen hebben dan plekken op de kalender. We kunnen geen 35 Grands Prix per jaar houden, dus we moeten een balans zien te vinden." Met zo'n goede balans hoopt de koningsklasse uit te komen op 24 races, zoals F1 CEO Stefano Domenicali eerder al uit de doeken heeft gedaan.

Dit jaar telt de kalender 22 krachtmetingen en daar zouden normaliter vier nieuwe wedstrijden bij moeten komen. Las Vegas en Qatar - met een contract voor maar liefst tien jaar - zijn al bevestigd, terwijl een terugkeer naar Zuid-Afrika in de pijplijn zit en de Formule 1 China na drie jaar afwezigheid ook dolgraag ziet terugkeren. Het totaalaantal zou hiermee op 26 komen en dat is logischerwijs teveel. Het betekent dat er twee van de huidige races moeten afvallen en volgens informatie van Motorsport.com gaat dat met de huidige stand van zaken om Paul Ricard en Spa-Francorchamps.

Een Franse Grand Prix ontbreekt volledig op de conceptplanning, ondanks ambities van de burgemeester om de koningsklasse naar Nice te halen. Monaco staat nog wel op de voorlopige kalender, al is er formeel nog geen witte rook. FOM en Automobile Club de Monaco hebben nog altijd geen akkoord bereikt, waarbij eerstgenoemde partij vindt dat de zogenaamde 'entry fee' omhoog moet en dat Monaco financieel in lijn met de andere races moet komen. Spa zou in de wachtkamer zitten, hetgeen betekent dat het enkel kan opschuiven als de race in Zuid-Afrika wordt uitgesteld tot 2024 of als er nogmaals een streep door China gaat dankzij corona.

Het seizoen moet volgens de huidige planning starten op 5 maart, met opnieuw een ouverture in Bahrein. Net als afgelopen jaar zou de officiële wintertest ook op het Bahrain International Circuit moeten plaatsvinden. Voor het restant probeert F1 de kalender de races meer dan dit jaar 'regionaal te clusteren'. Het betekent dat men verplaatsingen zoals van Baku naar Montreal in een back-to-back wil vermijden en in zo'n geval liever races op het Amerikaanse continent aan elkaar koppelt. Het Formule 1-seizoen 2023 moet in december worden afgesloten in Abu Dhabi, dat overigens ook contractueel de rechten heeft op de finale.