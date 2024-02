De overstap van Lewis Hamilton van het Formule 1-team van Mercedes naar Ferrari maakt dat het silly season vroeg is losgebarsten. Het gewilde vrijgekomen stoeltje bij Mercedes wordt aan veel coureurs gelinkt en ook de naam van voormalig wereldkampioen Sebastian Vettel zingt rond. In gesprek met onder andere Motorsport.com ontkent Mercedes-teambaas Toto Wolff dat de Duitser op zijn lijstje staat. "Ik denk dat hij besloten heeft om nooit meer te racen. We spreken elkaar vrij regelmatig, maar nooit over het rijden voor ons", vertelt de Oostenrijker.

Eerder liet voormalig F1-kampioen Nico Rosberg al weten dat voor hem de deur naar een terugkeer definitief gesloten is, waardoor de twee Duitsers afvallen als opties. Daardoor blijft er voor het aantrekken van een ervaren coureur eigenlijk maar een optie over: Fernando Alonso. Bij de teampresentatie van zijn huidige werkgever Aston Martin maakte de Spanjaard er geen geheim van dat hij denkt goed in de markt te liggen. Op de huidige grid staan namelijk maar drie wereldkampioenen en hij is de enige die over een aflopend contract beschikt. Toch wil de tweevoudig wereldkampioen het liefst bij Aston Martin blijven, maar Alonso is er al voorzichtig geïnformeerd of hij beschikbaar is. "Het is me nog niet direct gevraagd, maar ik weet zeker dat men in het algemeen wil weten hoe ik erin sta", legt de geroutineerde coureur uit. "Aston Martin vraagt me er wekelijks naar."

De geruchten over een mogelijke stap naar Mercedes zijn deze week verder aangewakkerd door een foto van een meeting tussen Wolff en de manager van Alonso, Flavio Briatore. Het is aannemelijk dat het ook wel de bedoeling van Briatore was om de verhalen aan te zwengelen, terwijl ook te verwachten valt dat Wolff ook weet wat er door het plaatsen van de foto gebeurt. Overigens is het belangrijk om te vermelden dat de twee mannen elkaar vaker ontmoeten in het café in Monaco.

Het is een publiek geheim dat Mercedes de beslissing voor een nieuwe coureur niet overhaast wil nemen. Volgens ingewijden wil Wolff vooral wil zien hoe het toptalent Andrea Kimi Antonelli zich ontwikkelt in de Formule 2. Mocht de jonge Italiaan het daar goed doen, dan is het zeker niet ondenkbaar dat hij in 2025 in het Mercedes-stoeltje zit.