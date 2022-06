Eerder deze maand bevestigde Formule 1-topman Stefano Domenicali dat de koningsklasse van de autosport interesse heeft om de Franse Grand Prix te verhuizen naar een stratencircuit in Nice. Dat zou dan ten koste gaan van Paul Ricard, dat toch al niet tot de populairste circuits op de F1-kalender behoort. Ook zou een race in Nice gevolgen kunnen hebben voor de Grand Prix van Monaco, aangezien het prinsdom op slechts 30 minuten rijden van de Franse stad ligt. Het contract van Monaco met F1 - met enkele gunstige voorwaarden als de laagste fee van alle races op de kalender en het vrijhouden van sponsorruimte voor eigen sponsoren - is na de laatste race in mei afgelopen en momenteel zijn beide partijen in gesprek over een nieuwe deal.

De interesse van Nice om een Grand Prix te organiseren zou gezien kunnen worden als drukmiddel van F1 om betere voorwaarden in het contract met Monaco te bedingen, maar Liberty Media CEO Greg Maffei benadrukt dat dit niet het geval is. "Nee, we willen simpelweg geweldige races. We kijken altijd, er zijn veel mensen geïnteresseerd in de organisatie van een race en we kijken naar de alternatieven", vertelt hij aan Motorsport.com. Ook ontkent hij dat F1 en Liberty het hard spelen in de onderhandelingen met Monaco. "Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat Monaco de beste deal heeft van alle circuits op de kalender. Dat hebben ze misschien verdiend, maar er zijn bepaalde zaken die voor iedereen hetzelfde moeten zijn. We vinden Monaco een bijzondere, geweldige plek, maar in alle eerlijkheid zijn er bepaalde dingen die overal hetzelfde moeten zijn."

Volgend jaar organiseert Liberty Media voor het eerst een race als promotor met de GP van Las Vegas. Dat model is volgens Maffei ook bij andere races toe te passen om de race naar de zin van F1 te krijgen, maar Monaco lijkt hem daar geen geschikte locatie voor. "Ik heb volgens mij gezegd dat we dit gaan proberen. Het heeft potentie en we kunnen ook op andere plekken sponsor zijn. We hebben momenteel geen plannen, maar het is een interessant model. Eerst kijken we of we succesvol kunnen zijn in Las Vegas. Als we daarna een andere plek kiezen, weet ik niet zeker of Monaco de locatie is waar wij willen beginnen en waar wij veel waarde kunnen toevoegen. Ik denk dat onze invloed op andere plaatsen positiever kan zijn."