Momenteel wordt de Grand Prix van Frankrijk nog gehouden op Paul Ricard. De baan, die bekend staat om haar ruime uitloopstroken, is echter niet het meest aantrekkelijke circuit op de kalender en ook de directe omgeving is niet bepaald bruisend. Een wedstrijd door de straten van Nice zou veel meer overeenkomen met het plaatje dat Liberty Media voor ogen heeft met de Formule 1.

De organisatoren van de F1-race op Paul Ricard moeten dus vrezen voor de toekomst van hun evenement. Daarnaast komt er ook meer druk te staan op de onderhandelingen die momenteel met Monaco worden gevoerd over een nieuw contract. Nice ligt immers op slechts een half uur rijden van het prinsdom, wiens overeenkomst met F1 dit jaar afloopt. De plannen die men in Nice heeft, kan de Formule 1 mogelijk gebruiken tijdens de gesprekken met Monaco om de promotor ervan te overtuigen dat er toch echt een aantal zaken moet worden verbeterd.

“Historisch gezien is Frankrijk altijd een belangrijk land geweest in de autosport”, laat Stefano Domenicali weten in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe. “Het zou kunnen dat je dit nog niet weet, maar er wordt in Nice, waar men graag een Grand Prix wil, aan een fantastisch project gewerkt. Dit is geweldig, want het geeft aan dat er meer plekken zijn in Frankrijk die interesse hebben in de Formule 1. We gaan naar de aanmeldingen kijken en zullen ze nauwkeurig bestuderen. Op zeer korte termijn zouden er nog meer kunnen komen. Het enige wat ik nu kan zeggen is dat er eind juli meer duidelijkheid zal zijn over de toekomst van de Franse Grand Prix.”

Mogelijk dat de Franse Grand Prix een tweejaarlijks evenement wordt, een toekomst die mogelijk ook de Grand Prix van België wacht, om zo meer ruimte te bieden aan nieuwe races op de kalender. Zo reist de Formule 1 volgend jaar weer af naar Las Vegas en zijn er ook plannen om in 2023 terug te keren naar Zuid-Afrika voor een race op Kyalami. Daarnaast hoopt men volgend jaar voor het eerst sinds de uitbraak van de coronapandemie weer een Grand Prix in China te kunnen houden.

Domenicali: “De kalender voor volgend jaar wordt nu voorbereid. Het zou niet redelijk zijn om er dertig races op te zetten, onze voorkeur gaat uit om het aantal op 23 of 24 te houden. Om dat voor elkaar te krijgen zullen we met een rotatiesysteem moeten gaan werken, niet alleen voor de races in Europa maar ook voor andere landen.”

