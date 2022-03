Officieel: Las Vegas organiseert in 2023 nachtrace in Formule 1

In 2017 kwam de Formule 1 met Liberty Media in Amerikaanse handen. Het concern doet er sindsdien alles aan om de sport meer voet aan de grond laten te krijgen in de Verenigde Staten. Dat is in de eerste vijf jaar heel behoorlijk gelukt, mede dankzij Netflix-hitserie Drive to Survive. De interesse van het publiek in de Amerikaanse Grand Prix in Austin was vorig jaar enorm en in 2022 is er met de Grand Prix van Miami een tweede race op Amerikaans bodem bijgekomen. Het is echter geen geheim dat F1 de ambitie heeft om de sport nog verder te laten groeien in de VS. Zodoende gingen er al even geruchten over een derde race in het land.

In januari kwam naar buiten dat de onderhandelingen over een F1-race in Las Vegas zich in een vergevorderd stadium bevonden. De betrokken partijen hebben sindsdien niet stilgezeten, want de gesprekken zijn inmiddels afgerond. Tijdens een presentatie in Las Vegas op woensdagavond lokale tijd is aangekondigd dat de Formule 1 in november 2023 de gokstad zal aandoen voor een nachtrace. Opvallend detail: de wedstrijd wordt niet op zondag verreden, maar op zaterdagavond, prime time voor het Amerikaanse publiek. Dat betekent dat de Europese fans zondagochtend zeer vroeg uit de veren moeten om de race live te kunnen zien. De laatste keer dat er een Grand Prix op zaterdag werd gehouden was in 1985 in Zuid-Afrika.

De race in Las Vegas wordt gehouden op een stratencircuit dat deels over de befaamde Strip, de boulevard waar alle grote casino’s en hotels aan gevestigd zijn, zal lopen. De baan krijgt een lengte van 6,12 kilometer en zal veertien bochten en drie rechte stukken bevatten, waaronder een heel lang recht eind waarop de coureurs een topsnelheid van 342 kilometer per uur zouden moeten kunnen bereiken.

"Dit is een ongelofelijk moment voor de Formule 1. Het laat nog maar eens zien hoe groot de aantrekkingskracht van de sport is en hoezeer de sport is gegroeid", laat Stefano Domenicali, de CEO en president van F1. "Las Vegas is een bestemming die wereldwijd bekend staat om haar spanning en sensatie en haar gastvrijheid. En natuurlijk de beroemde Strip. Er is geen betere plek te verzinnen voor een Formule 1-race dan de hoofdstad van de wereld op het gebied van entertainment. We kunnen niet wachten om daar volgend jaar naartoe te gaan."

De Formule 1 reed eerder in 1981 en 1982 in Las Vegas. De races werden toen gehouden op de parkeerplaats van het Caesars Palace. Coureurs klaagden steen en been over het tijdelijke circuit en de twee wedstrijden trokken maar weinig publiek. De koningsklasse liet de stad daarna links liggen.

‘Een van de meest iconische circuits ter wereld’

Liberty Media zal voor de promotie van het evenement nauw samenwerken met Live Nation Entertainment, de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), zeg maar de plaatselijke VVV, en verschillende grote hotels en casino's, die zichzelf founding partner mogen noemen .

"We kijken reikhalzend uit naar het moment dat de historie, de energie en het momentum van F1 samenballen en voor een onvergetelijke zaterdagavond zorgen op de Las Vegas Strip", heeft Steve Hill, de CEO en president van de LVCVA, zijn promopraatje vast klaar. "Toeschouwers weten niet wat zij mee zullen maken wanneer zij de beste coureurs ter wereld zullen zien racen op wat een van de meest iconische circuits ter wereld gaat worden. De Formule 1 en Liberty Media zijn geweldige partners om mee samen te werken. We kijken uit naar november 2023, wanneer we nog eens zullen bewijzen dat Las Vegas The Greatest Arena on Earth is."