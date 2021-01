Latifi geeft zichzelf ruime voldoende voor debuutseizoen in F1

Latifi heeft niet het makkelijkste jaar uitgekozen om zijn debuut in de Formule 1 te maken. Nadat de start van het Formule 1-seizoen 2020 in het water was gevallen en het lange tijd onzeker was of er dit jaar überhaupt nog geracet zou worden, werden de wedstrijden in hoog tempo achter elkaar afgewerkt. Het maakte het leerproces er waarschijnlijk niet eenvoudiger op voor de enige debutant die in Oostenrijk aan de start kwam.

Latifi sloot het seizoen uiteindelijk af zonder punten en maakte geen enkel moment écht indruk. Toch geeft hij zichzelf een ruime voldoende voor zijn eerste zeventien wedstrijden in de koningsklasse. “Als het om de races gaat, dan geef ik mezelf een acht”, zei Latifi tegen onder andere Motorsport.com. “Natuurlijk valt er nog veel te verbeteren en nog veel te leren. Het was ook nog maar mijn eerste jaar in de Formule 1 en het gaat er behoorlijk anders aan toe dan in de Formule 2. Maar we hadden niet de makkelijkste auto om mee te rijden. Ik denk dat wij het in dat opzicht moeilijker hadden dan de anderen, dus geef ik mijzelf een acht.”

“Als we het over de kwalificatie hebben, dan geef ik me zelf waarschijnlijk een vijf”, vervolgt hij. “Het is geen geheim dat ik me op dat vlak nog moet verbeteren. In de kwalificatie is het zaak om alles samen te laten komen en dat is me afgelopen jaar vaker niet gelukt dan wel. Ik had het gevoel dat er nog veel meer uit zowel mezelf als de auto te halen viel.”

Frustratie

Gevraagd waarom het in de kwalificatie niet lekker ging: “Om eerlijk te zijn zit daar een beetje de frustratie: het is niet één ding. Dat is ook het lastige hieraan. Al had ik mezelf waarschijnlijk klappen moeten geven als het wel steeds hetzelfde was geweest, want je wil dezelfde fout natuurlijk nooit twee keer maken. Maar goed, het was dus telkens weer wat anders. Of er was een foutje dat de hele ronde verpestte, of ik kreeg de banden niet helemaal op de juiste temperatuur, met als gevolg dat ik in een van de eerste bochten de mist in ging.”

“Ik heb een paar keer gehad dat ik over de streep kwam en het gevoel had dat dat ook echt alles was wat er die dag in me zat. Het was dan nog altijd niet snel genoeg, maar goed, ik ben ook nog aan het leren. Maar vaker nog had ik het idee dat er nog veel meer in had gezeten en dat als ik nog een ronde had gehad en dan wel alles goed zou doen, ik nog veel sneller zou zijn geweest. Dat is het frustrerende, dat je weet dat er nog meer in zit. We zullen deze winter wat graafwerk verrichten en analyseren hoe we het komend jaar wel voor elkaar kunnen krijgen op de zaterdagen. Want een goede startpositie maakt nogal een verschil voor de race.”