Ferrari wil takenpakket van rijderscoach Jock Clear uitbreiden

Clear is al jarenlang een van de meest vooraanstaande engineers in de Formule 1. Hij won in 1997 met Jacques Villeneuve de wereldtitel en herhaalde dat kunststukje met Lewis Hamilton bij Mercedes in 2014. Ook werkte hij als engineer van onder meer Michael Schumacher, Nico Rosberg, David Coulthard en Rubens Barrichello. Sinds 2015 is de ervaren kracht werkzaam voor Ferrari. Begin 2019 werd hij aangewezen als rijderscoach voor Charles Leclerc. Clear werd de schakel tussen de Monegask en de engineers, met als doel de samenwerking - en daarmee de resultaten - te verbeteren. In Maranello is men zeer te spreken over deze taakverdeling. Teambaas Mattia Binotto overweegt zelfs om het takenpakket van Clear uit te breiden en hem ook andere talenten uit de Ferrari-pool te laten ondersteunen. Onder hen ook Mick Schumacher, die in 2021 zijn Formule 1-debuut gaat maken bij het Amerikaanse Haas.

“Jock Clear is een geweldig mens en een geweldige professional. Hij werkt al vele jaren voor Ferrari”, aldus Binotto. “We hebben de afgelopen weken enkele gesprekken met hem gevoerd. We zouden graag zien dat hij zich nog verder ontwikkelt als rijderscoach. Niet alleen voor Charles maar ook voor onze eigen jonge rijders in de Ferrari Driver Academy. Volgend jaar gaat Mick zijn eerste ervaring in de F1 opdoen maar we hebben nog altijd jonge rijders in de F2, zoals bijvoorbeeld Robert Shwartzman. En Callum Ilott, die volgend jaar onze testrijder zal zijn, gaat aan de slag in de simulator en vrije trainingen. Het wordt de taak van Jock om al deze rijders te ondersteunen bij hun ontwikkeling en te proberen het maximale uit hen te halen.”

De teambaas legt uit wat de rol precies inhoudt: “Hij steunt de coureurs om optimaal te presteren en de rijden. Hij kijkt naar hun lijnen, de wijze waarop ze remmen in de bochten, accelereren en banden managen. Samen met de race-engineers en performance engineers zorgen ze ervoor dat de rijder zich goed ontwikkelt.”