Misschien wel de spectaculairste race die ooit op het circuit van Monza verreden is, vond twee seizoenen geleden plaats. Het hele weekend stond in het teken van de gespannen titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en een nieuw hoofdstuk in dit duel werd tijdens de race geschreven.

De opstelling op de grid was er al een die geheel onverwachts te noemen was. Valtteri Bottas haalde in zijn Mercedes aanvankelijk de pole, maar moest vanwege een lading gridstraffen vanaf de laatste plaats starten. Max Verstappen erfde de eerste startplek, waarachter McLaren-coureurs Daniel Ricciardo en Lando Norris verrassend als tweede en derde mochten starten. Lewis Hamilton kreeg zijn Mercedes niet verder dan P4. Het werd echter na de start nog mooier voor McLaren, want Ricciardo verschalkte Verstappen direct bij het doven van de vijf rode lichten. De Australiër kon zijn Nederlandse concurrent daarna ronden lang eenvoudig achter zich laten, totdat de pitstops gedaan moesten worden.

Waar de pitstop van Ricciardo prima verliep, ging het bij Red Bull Racing met de stop van Max Verstappen fout. De Oostenrijkse renstal kreeg de rechter voorband niet goed op de bolide gemonteerd, waardoor de stop meer dan elf seconden duurde. Hamilton haalde op dat moment ook Norris in om een ronde later ook geen ideale stop mee te maken. De Engelsman stond een dikke vier seconden stil.

Clash met gevolgen

Hamilton kon echter bijzonder kort genieten van de nieuwe Pirelli's. Bij het uitgaan van de pits kwam de zevenvoudig wereldkampioen zijn grote concurrent Verstappen tegen en ze reden naast elkaar de eerste chicane in. Verstappen werd daar op de kerbstones gedreven, raakte de linker achterband van Hamilton, vloog door de lucht en landde bovenop de Mercedes-bolide. Beide kemphanen konden gelukkig ongedeerd uitstappen, maar het was voor zowel Verstappen als Hamilton einde race.

Door het uitvallen van de twee sterkste coureurs lag de weg voor een één-tweetje voor McLaren open. Het team greep die kans ook: Ricciardo won voor Norris. Sergio Perez leek de meubelen voor Red Bull Racing nog enigszins te redden met een derde plek, maar de Mexicaan kreeg een straf van vijf seconden aan de broek nadat hij buiten de baan Ferrari-coureur Charles Leclerc verschalkte. Bottas profiteerde daarvan en kreeg de derde plaats in zijn schoot geworpen.

Na de race waren de meningen over het incident verdeeld. Er was duidelijk een kamp-Verstappen en een kamp-Hamilton die met de beschuldigende vinger naar de ander wezen. De racestewards besloten dat Verstappen de hoofdschuldige van deze clash was en kreeg voor de Grand Prix van Rusland drie plaatsen gridstraf aan de broek.