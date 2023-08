De Grand Prix van Nederland werd niet de race van Sergio Perez. De Mexicaan maakte meerdere fouten: hij spinde in de Tarzanbocht, knalde bij het ingaan van de pitstraat tegen de muur én reed vervolgens te snel in de pitlane. Dat laatste leverde hem een tijdstraf op en werd de reden dat hij van het podium kukelde. De GP droeg ook niet bij aan de zekerheid over zijn Red Bull-zitje voor 2024, al liet teambaas Christian Horner na afloop weten dat Perez volgend jaar voor Red Bull rijdt. Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, zat na de wedstrijd met Motorsport.com. Hoe beoordeelde hij de incidentrijke race van de Mexicaanse Red Bull-coureur?

"Slordig. Gewoon slordig vanuit alle invalshoeken. Het is dan ook gek dat Christian Horner evengoed nog zegt dat hij zeker is voor 2024", aldus Lammers, die denkt dat F1-debutant Liam Lawson wellicht voor onzekerheid kan zorgen binnen de Red Bull na zijn goede prestatie in Zandvoort. "Ik denk dat er een stukje onzekerheid in dat hele klimaat bij Red Bull en AlphaTauri is geïntroduceerd door de goede prestatie van Lawson. Zijn prestaties in andere klassen kunnen hem het voordeel van de twijfel geven. Als hij straks gesetteld is, kan hij een stabiele factor zijn voor het team."

De Nieuw-Zeelander kreeg zijn F1-kans nadat Daniel Ricciardo zich blesseerde in de tweede vrije training op het circuit van Zandvoort. Volgens Lammers moet de Australiër zich nu zorgen gaan maken over zijn positie. "Als Liam in Italië misschien ook wel goed presteert en in de top-tien finisht, dan is dat voor Daniel zorgwekkend. Stel dat hij het héél goed doet dan is Red Bull denk ik, ondanks de uitspraken, ook onwijs geïnteresseerd. Als blijkt dat Liam gewoon een constante, snelle en stabiele factor is, dan weet ik niet of Red Bull hem laat gaan. Dan krijg je misschien de gekke situatie dat hij Perez vervangt en Ricciardo bij AlphaTauri kan blijven zitten."

Op de vraag of de voormalig F1-coureur dat écht ziet gebeuren, antwoordt hij toch eerlijk: "Nee, al denk ik wel dat Monza een enorm grote kans is. Kijk maar naar Nyck de Vries. Als Liam een prestatie kan neerzetten die nóg indrukwekkender is, dan weet ik niet hoe het allemaal gaat." Moeten Perez en Ricciardo zich zorgen maken? "Dat weet ik niet, maar het is wel een harde wereld. Als je gewoon niet snel genoeg bent en te veel laat liggen, dan denk ik wel dat er een clausule is die zegt dat als je vaak aantoonbaar slecht presteert, je eruit ligt. En zo hoort het ook. Je moet er tegen opgewassen zijn."

Wil jij weten hoe Jan Lammers onder meer terugblikt op de Dutch Grand Prix, de race van Max Verstappen en de chaos bij Ferrari? Bekijk dan het uitgebreide interview met de sportief directeur bovenaan dit artikel.