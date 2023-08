Max Verstappen heeft dit seizoen nog maar weinig te klagen gehad. Sinds de Grand Prix van Miami heeft hij alle zeges opgeëist, al kreeg hij die zeges niet altijd zomaar cadeau. Ook in zijn thuisrace was het een uitdaging om uit de problemen te blijven dankzij de wisselvallige omstandigheden op het circuit van Zandvoort. De tweevoudig wereldkampioen hield zijn hoofd koel en stuurde zijn Red Bull RB19 voor de negende keer op rij naar de overwinning. Daarmee evenaarde hij het record van Sebastian Vettel uit 2013, een record dat hij op Monza zomaar zou kunnen verbreken.

Verstappen kijkt er in ieder geval naar uit om weer terug te keren naar Italië en om 'alle gepassioneerde Italiaanse fans te zien'. "Dit land heeft veel autosporthistorie dus het is altijd goed om daar te racen", blikt Verstappen vooruit op de race in Italië. "Monza is een snel circuit, je bereikt hier heel hoge topsnelheden. Dat is dus heel anders dan Zandvoort, waar we onlangs hebben geracet."

Waar de coureurs op het krappe, korte circuit van Zandvoort maar weinig momenten hebben om echt op adem te komen, zijn die er op Monza in overvloed door de lange rechte stukken. Dat zorgt er bovendien voor dat het de kortste race van het seizoen is, aangezien er slechts 53 ronden voor nodig zijn om boven de 305 kilometer - met Monaco als uitzondering de minimale raceafstand in de F1 - te komen. Daarnaast moeten de teams hier weer met de juiste afstelling zien te komen voor een hoge topsnelheid, aangezien dat veel tijdswinst oplevert.

"Het wordt interessant om te zien hoe we hier presteren", zegt Verstappen. "Het wordt dit weekend heel belangrijk om zo veel mogelijk topsnelheid te genereren en tegelijkertijd goed op de banden te letten. De weersvoorspellingen zien er droog uit en het zou fijn zijn om voor de verandering een weekend zonder regen te hebben! Met negen zeges op rij hoop ik deze reeks voort te kunnen zetten, maar we zullen het wel zien", besluit de kampioenschapsleider. Hij verdedigt momenteel een voorsprong van 138 punten op teamgenoot Sergio Perez en kan op zijn vroegst in Japan al zijn derde wereldtitel veiligstellen.