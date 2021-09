De strijd om de Formule 1-titel 2021 is in alle hevigheid losgebarsten. Titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen kwamen dit seizoen al enkele malen met elkaar in aanraking. Op Silverstone crashte de Red Bull-coureur zwaar na een touché in de openingsronde. Daar werd de thuisrijder als schuldige aangewezen en bestraft. Afgelopen weekend ging het in Monza opnieuw fout. Ditmaal kreeg Verstappen de schuld in zijn schoenen geschoven, wat resulteert in een gridstraf van drie plaatsen voor de GP van Rusland. Tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen geeft zijn verdict.

“De aanrijding tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen was te voorkomen geweest, maar wanneer twee rijders strijden om dezelfde trofee eindigen ze vaak knokkend om hetzelfde stukje asfalt”, concludeert Hakkinen in zijn column voor Unibet. “Mijn oude rivalen Ayrton Senna en Michael Schumacher waren betrokken bij vele controversiële aanrijdingen. Naar mijn mening is het altijd het beste om de ander te vermijden en te blijven focussen op overwinningen. Wanneer je elkaar raakt, weet je nooit wat er gaat gebeuren. Je tegenstander kan een beschadigde auto oplopen, maar het kan ook zomaar jouw beurt zijn om met de gebakken peren te zitten. Tegen elkaar aanrijden biedt geen enkele zekerheid.”

De ervaren Fin zou zelf voor een andere aanpak kiezen: “Het is veel beter om te accepteren dat je niet elke race kunt winnen. Soms is een tweede of derde plaats een belangrijk resultaat, zeker wanneer je probeert de wereldtitel te winnen.”

“Laat de resultaten het WK beslissen”

Hakkinen hoopt dat de strijd op de baan de komende tijd verder gaat, maar dan zonder incidenten: “Op Silverstone had Max het geluk niet gewond te raken na zijn aanrijding met Lewis. Op zondag zagen we dat Lewis gered werd door de halo. Twee potentieel serieuze ongelukken in vier races is zeer zorgwekkend, want niemand mag veiligheid voor lief nemen. We mogen niet zelfgenoegzaam worden. Het wereldkampioenschap van dit jaar is fantastisch om te volgen en zit heel dicht bij elkaar. Ik wil graag Max en Lewis zien die elke ronde 100 procent geven, maar ik wens tegelijkertijd dat ze de races finishen en op het podium staan. Laat de resultaten het WK beslissen, niet het aantal ongelukken.”

Video: Allard Kalff vindt de gridstraf van Verstappen belachelijk