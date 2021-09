“VT2 zinloos in sprintraceformat”, stelt FIA-president Todt

De Formule 1 experimenteert dit jaar driemaal met een nieuw sprintrace-format: op Silverstone, Monza en Interlagos. Hierbij wordt de startgrid voor de Grand Prix op zondag bepaald door de uitslag van een sprintrace op zaterdag. De startopstelling voor die korte race wordt op vrijdagavond in een reguliere kwalificatie bepaald. Op vrijdag vindt eerst nog een vrije training van een uur plaats. Tot zover een logisch programma, maar op zaterdag vindt na de kwalificatie en voor de sprintrace nogmaals een uur durende trainingssessie plaats. Veel fans en rijders zijn daar niet erg enthousiast over. Zij krijgen nu bijval van FIA-president Jean Todt.

“Met dit format sta ik een beetje perplex over wat er tussen 12.00 uur en 13.00 uur op zaterdag gebeurt”, zei Todt in gesprek met Italiaanse media, waaronder Motorsport.com Italië. “Deze vrije training van een uur valt niet te begrijpen, niet door het publiek en niet door de media. Het is alleen voor de teams interessant om data te verzamelen, bijvoorbeeld over bandenslijtage. Wat betreft de show is het zinloos.”

Het gevaar ligt op de loer dat de teams in VT2 veel data kunnen verzamelen over de longruns, waardoor de kans op spektakel afneemt. Dat stelt Daniel Ricciardo, winnaar van de Grand Prix van Italië: “Ik weet niet of VT2 veel toevoegt. Ik denk eigenlijk dat we dan te veel leren en de races ietwat voorspelbaar worden. Ik weet dat tv-tijd belangrijk is, maar voor de spanning van de race is VT2 niet goed. We doen te veel kennis op, dus dat is iets wat ik zou veranderen.”

Hoofdrace is het belangrijkste

Een ander kritiekpunt van de fans is dat de pole-position wordt toegewezen aan de winnaar van de sprintrace en niet aan de snelste man van de kwalificatie. Todt wil daar wel naar kijken, al stelt hij dat het spektakel op zondag het enige is dat telt: “Dit is een evolutie van de competitie. De grid wordt bepaald op basis van de sprintkwalificatie. Er is een extra evenement op zaterdag, waardoor de kwalificatie op vrijdag belangrijker is geworden. Wat het belangrijkste is, is de hoofdrace op zondag. Daar moet geen verwarring over ontstaan.”

F1 CEO Stefano Domenicali liet eerder al weten dat mogelijk een derde van alle GP-weekends een sprintraceformat krijgt. Todt wil nog even afwachten: “Op dit moment is er nog niets besloten. We wachten de feedback af die we krijgen na de experimenten op Monza en Interlagos.”

