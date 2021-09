Alpine laat Kvyat testprogramma 18 inch banden Pirelli afronden

De afgelopen maanden heeft Pirelli veelvuldig getest met prototypen van de banden voor de 18 inch velgen, die in 2022 voor het eerst gebruikt worden in de Formule 1. Vrijwel alle teams werkten sinds eind februari een of meerdere testdagen af, zowel op slicks als prototypen van de nieuwe intermediates en full wets. Het testprogramma voor de droogweerbanden werd begin augustus al afgerond op de Hungaroring, waar Mercedes, McLaren en Ferrari in actie kwamen.

Ferrari en Mercedes waren tot dusver de enige renstallen die op de nieuwe intermediates en full wets hebben getest. Deze week voegt Alpine zich daarbij. De Franse renstal reist op woensdag en donderdag af naar Magny-Cours, waar de allerlaatste tests gepland staan voor de compounds voor een natte baan. Op de eerste dag werkt Alpine een programma af op de intermediates, op donderdag wordt gereden met de full wets.

Inmiddels is ook al duidelijk wie Alpine naar voren heeft geschoven voor de test op Magny-Cours. Test- en reserverijder Daniil Kvyat is de gelukkige. De Rus reed tussen 2014 en 2020 in de Formule 1 voor Toro Rosso, Red Bull, opnieuw Toro Rosso en opvolger AlphaTauri, maar voor dit jaar wist hij geen racezitje te vinden. Het is niet de eerste keer dat Kvyat een test afwerkt voor Alpine: eerder dit jaar testte hij na de GP van Spanje in Barcelona al met de 18 inch slicks van Pirelli.