Ferrari-coureurs loven Mick Schumacher voorafgaand aan F1-debuut

Waar Duitsland in 2020 helemaal geen eigen Grand Prix leek te krijgen, heeft de coronacrisis mogelijkheden geboden. Een rentree van de koningsklasse naar de Nürburgring en ook nog de eerste meters van Schumacher junior op het hoogste niveau van de autosport. Toegegeven: vorig jaar mocht hij in Hockenheim al eens een Ferrari F2004 de sporen geven en tijdens het Ferrari-feestje op Mugello volgde hetzelfde tafereel nog een keer. Maar deze vrijdag stapt Mick Schumacher voor het eerst in hedendaags materiaal tijdens een officieel F1-weekend.

Ondanks dat hij op Fiorano al wel heeft kunnen testen, wacht de jonge Duitser een interessante vuurdoop in de Alfa Romeo. Het weer lijkt een aanzienlijke rol te spelen in de Eifel. "Als je dit weekend naar de weeromstandigheden kijkt, dan wordt het misschien niet het makkelijkste debuut voor hem", stelt Charles Leclerc tegenover onder meer Motorsport.com. "Maar uit gesprekken met hem weet ik al dat hij iedere keer regen heeft gehad bij een test in een nieuwe auto. Er zal voor Mick dus niet zoveel veranderen", lacht de Monegask achter zijn mondkapje.

De Duitse leider uit het Formule 2-kampioenschap weet vele ogen op zich gericht, al is het maar vanwege zijn achternaam. Maar volgens Leclerc staat de druk niet op de ketel bij het F1-debuut. "Deze vrije training zal misschien wel wat lastig worden, maar Mick hoeft niets meer te bewijzen. Hij heeft zichzelf al voldoende bewezen tijdens dit Formule 2-seizoen." Schumacher voert het klassement in die voornaamste opstapklasse aan. Met nog twee raceweekenden in Bahrein te gaan, verdedigt hij een voorsprong van 22 punten op naaste belager Callum Ilott, die vrijdag trouwens ook zijn eerste F1-meters mag maken in dienst van Haas.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel laat zich eveneens lovend uit over de ontwikkeling van Schumacher. "Mick verdient deze kans echt. Hopelijk zien we hem niet alleen dit weekend in actie, maar later dit jaar nog eens in een vrijdagtraining en volgend jaar met een volwaardig racezitje." Volgens de coureur uit Heppenheim heeft Schumacher voldoende gedaan om aanspraak te maken op dat F1-stoeltje. "Hij heeft een geweldig seizoen, staat aan de leiding van het F2-kampioenschap en kan op basis daarvan hopelijk zijn F1-zitje veiligstellen. Hij is een fijne jongen, ik mag hem graag. Ik denk persoonlijk ook dat hij ver kan komen, hopelijk is dit nog maar het begin voor hem."