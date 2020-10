Verstappen onbezorgd over motorsituatie: “Red Bull is flexibel”

Verstappen verlengde begin dit jaar nog zijn contract met het team omdat hij veel vertrouwen had in het project Red Bull-Honda. Dit seizoen valt de auto echter tegen en aangezien de regels volgend jaar gelijk blijven, keek de Limburger vooral naar 2022 als eerstvolgende mogelijkheid om voor de titel te gaan. Met de aankondiging dat de Japanse motorleverancier zich na volgend jaar terugtrekt uit de Formule 1, valt een belangrijk deel van het toekomstplaatje echter weg.

De negenvoudig Grand Prix-winnaar heeft echter geen moeite om zich over het nieuws dat Honda stopt, heen te zetten, zo verklaarde hij tijdens een online mediasessie tegenover de Nederlandse pers, waaronder ook Motorsport.com. “Nee, totaal niet eigenlijk. Uiteindelijk verandert er ook niet zo heel veel. Iedereen blijft gewoon tot en met het einde volgas doorwerken. We hebben nog anderhalf jaar om de auto klaar te stomen voor een andere motor en daar is Red Bull over het algemeen best wel flexibel in, om op het laatste moment nog aanpassingen door te voeren voor een bepaalde motor. Dus ik maak me daar niet echt heel veel zorgen over op dit moment. Ik weet dat het team en ook Honda het beste met me voor hebben, dus als Honda over anderhalf jaar wegvalt, dan gaan we gewoon weer verder." Om daarna op te merken dat dit 'verder gaan' natuurlijk wel aan de voorkant van het veld dient te geschieden. "Als we maar competitief zijn, dat is het allerbelangrijkste.”

Door het vertrek van Honda zijn er straks nog maar drie motorleveranciers over in de koningsklasse: Mercedes, Ferrari en Renault. Die eerste twee waren in het verleden niet te porren voor een motorendeal met Red Bull, aangezien zij dan een van hun grootste tegenstanders van vermogen zouden voorzien. Teruggaan naar Renault lijkt vooralsnog de enige optie voor Red Bull. Het is echter nog maar twee jaar geleden dat de Brits-Oostenrijkse renstal afscheid nam van de Franse fabrikant, nadat beide partijen behoorlijk gebrouilleerd waren geraakt. Op de vraag van Motorsport.com hoe hij het Renault, los van de actualiteit, momenteel vindt doen op motorisch gebied, houdt hij zich danig op de vlakte: "Iedereen heeft goede stappen gezet natuurlijk. Dus dat is altijd goed."

Een andere mogelijkheid is dat Red Bull met een compleet nieuwe speler in zee gaat, maar 2022 lijkt in dat opzicht te kort dag. Wel zou Honda bereid zijn om te praten over de mogelijkheid om de motortechnologie door het team te laten overnemen, zodat Red Bull in eigen beheer verder zou kunnen gaan met het ontwikkelen van de krachtbron, al dan niet ondersteund door een nieuwe partner. "Op dit moment is het lastig om daar iets over te zeggen", zegt Verstappen over die optie. "Het is allemaal nog zo vers. We kunnen nu wel over dingen gaan speculeren, maar ik denk niet dat dat veel zin heeft. Het team weet zelf natuurlijk ook nog niet waar alles staat. We zien het vanzelf, waar we naartoe gaan." Het seizoen 2022 lijkt dichtbij, als het om zo'n wezenlijk onderdeel als de motor gaat, maar Verstappen is er rustig onder. "Nou, het is nog anderhalf jaar", aldus de de nummer drie in de WK-stand, die daarna herhaalt dat hij geen trek heeft om alle opties uitgebreid bij langs te gaan. "We kunnen het er nu wel over hebben, maar over twee maanden kan de situatie alweer heel anders zijn. Ik weet op dit moment ook niet wat er allemaal speelt. Dat laat ik aan het team over. Ze zijn nu druk bezig met de toekomstplannen. Zij zullen in deze fase ook nog niet precies antwoord kunnen geven. We houden op dit moment alle opties open."

Het goede nieuws is dat Honda voor 2021 met een verbeterde power unit komt die eigenlijk voor het seizoen daarna gepland stond. Wat Verstappen daarvan verwacht? Lachend: "In elk geval dat hij sterker is!" Om daarna duidelijk te maken dat hij nog niet al te veel kan zeggen over wat de Japanse fabrikant in de pijplijn heeft zitten: “Ik kan natuurlijk niet te veel in detail gaan, maar het is een mooie stap vooruit. Maar ja, de anderen zitten natuurlijk ook niet stil. We gaan het zien volgend jaar. Maar ik denk dat het van onze kant bezien wel een mooie stap is.”

De redactie bespreekt de opties voor Red Bull in de GPUpdate Podcast: