Masi: Ook zonder code rood moest Verstappen posities teruggeven

De eerste Grand Prix van Saudi-Arabië is eentje waarover nog lang nagepraat wordt. De overwinning ging naar Lewis Hamilton, die in een rechtstreeks duel met titelrivaal Max Verstappen afrekende. Er gebeurde gedurende de race echter een hoop, met onder meer twee keer een code rood en drie virtual safety cars binnen enkele ronden. Ook Hamilton en Verstappen kwamen elkaar op het asfalt meerdere keren tegen. De eerste keer was bij de herstart na de eerste code rood: Hamilton kwam na de staande herstart beter weg en pakte op weg naar bocht 1 de leiding. Verstappen wilde in bocht 1 buitenom antwoorden, maar ging buiten de baan toen hij de leiding heroverde.

Tijdens de volgende code rood vond er een opvallend gesprek plaats tussen F1-wedstrijdleider Michael Masi en Red Bull Racing-teammanager Jonathan Wheatley. Masi deed het team een aanbod: of Verstappen zou de herstart vanaf P3 aanvangen, of de inhaalactie in bocht 1 zou worden doorverwezen naar de stewards. Na afloop van de race verklaarde de wedstrijdleider waarom hij dat aanbod deed. “Ik zou het geen deal noemen, want als wedstrijdleider heb ik geen autoriteit om de teams te instrueren om iets te doen. In die situatie kan ik ze wel een aanbod doen om iets te doen, maar het is hun keuze”, zei Masi. “De stewards hebben natuurlijk de macht om straffen te geven, maar ik kan mijn perspectief delen en daarom heb ik ze aangeboden om die positie op te geven. Het was een gevolg van de rode vlag die kwam vanwege het incident in bocht 3.”

Als er geen code rood was gegeven na de incidenten van Sergio Perez, George Russell en Nikita Mazepin, had Verstappen de positie waarschijnlijk ook terug moeten geven. “Toen ik dat in bocht 2 zag gebeuren, heb ik meteen aan de stewards voorgesteld dat ik het team de mogelijkheid zou geven om de plek terug te geven. De rode vlag volgde natuurlijk heel snel en dat was absoluut de prioriteit voordat we weer aan de slag gingen. Omdat we onder code rood stonden, was het zaak om dat effectief te corrigeren voordat we weer gingen racen”, aldus Masi, die benadrukte dat het aanbod aan Red Bull helemaal niet zo vreemd is. “Het is een heel normale discussie die dit jaar en daarvoor regelmatig heeft plaatsgevonden.”

Incident bocht 27 bewust na race pas onderzocht

Later in de race kwamen Hamilton en Verstappen elkaar nog twee keer tegen. Het eerste voorval leverde de Red Bull-coureur een tijdstraf van vijf seconden op, omdat hij een blijvend voordeel behaalde door buiten de baan te gaan. Het grootste spektakel vond echter plaats in bocht 27: Verstappen wilde daar een positie teruggeven aan Hamilton, die daar nog niet van op de hoogte was en bovendien niet als eerste over de DRS-detectie wilde rijden. Wat volgde was een botsing, waarvoor Verstappen na de race uiteindelijk bestraft werd. “Het incident in bocht 27 heb ik besproken met de stewards, daarom hebben zij gewacht met hun onderzoek tot na de race”, zei Masi daarover. “We wilden simpelweg het volledige perspectief krijgen van de betrokken coureurs om de volledige situatie te begrijpen.”

