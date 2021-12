Frustraties bij Honda: Mercedes ging ook niet vrijuit

“Het was onze eerste race in Saudi-Arabië en wat gebeurde er veel”, blikte Honda-voorman Toyoharu Tanabe na afloop terug. “In een tumultueuze wedstrijd eindigde Max Verstappen op de tweede plek en staat nu gelijk in punten met Lewis Hamilton. We staan wat betreft het aantal overwinningen bovenaan en we zullen in de laatste race vechten om het kampioenschap binnen te slepen. Het was zeer spijtig dat [Sergio] Perez na een aanrijding bij de herstart moest uitvallen.”

Het wordt daardoor voor Red Bull een grote opgave om het constructeurskampioenschap nog binnen te slepen, erkent Tanabe. “Die uitvalbeurt met de eerste en derde plaats van Mercedes maken het voor ons zeer lastig om nog kampioen te worden bij de constructeurs. We geven echter nog niet op en zullen tot de laatste meter blijven vechten om het seizoen tot een goed einde te brengen.”

Hoewel Verstappen met een tijdstraf voor een ongeoorloofde inhaalactie én een extra tijdstraf voor het veroorzaken van een aanrijding op de tweede plaats eindigde, was er voor Honda nog genoeg om over te klagen. Ook Mercedes ging namelijk niet vrijuit, meent Masashi Yamamoto. “Als je er objectief naar kijkt en in ogenschouw neemt dat er op dit circuit voor het eerst gereden werd, mag je stellen dat Bottas tijdens de eerste safety car wel erg veel ruimte naar Lewis liet. Ik denk dat dat soort zaken ook besproken moet worden en mogelijk gestraft moet worden.”

Met het oog op het incident in de 37ste ronde, verklaarde hij: “Ik denk dat de FIA aan beide teams heeft laten weten dat Hamilton juist tegen de achterkant van Max reed, Red Bull wilde de positie teruggeven. Voor mij persoonlijk was het een hele frustrerende race, maar we staan gelijk en Max staat wat betreft zijn overwinningen nog een beetje voor. Ik weet zeker dat we de volgende race weer op het podium zullen staan. Wij zullen alles op alles zetten zodat we onszelf niets kunnen verwijten.”

Tanabe voegde toe: “De beslissing werd snel en zorgvuldig genomen om ervoor te zorgen dat de race eerlijk zou zijn en een echt gevecht kon worden, maar ook omdat de lay-out van het circuit voor verschillende incidenten zorgde. Ik was niet betrokken bij de gesprekken en heb de logica niet helemaal kunnen volgen, ik kan alleen maar vanuit mijn oogpunt als toeschouwer oordelen. Wel zet ik vraagtekens bij de beslissingen of dit een goede uitkomst was. Het is een goede les voor de Formule 1, niet alleen voor de coureurs maar ook voor de organisaties. Wat er op dit circuit gebeurde is leerstof voor de toekomst. Dat klinkt wellicht een beetje belerend, maar dat is wel wat ik vind.”

Gasly solide, Tsunoda toont potentie

Tanabe kwam tot slot nog even terug op de prestaties van AlphaTauri, dat eveneens met motoren van Honda onderweg is. “Pierre Gasly reed een knappe race naar de zesde plek”, vervolgde hij. “Dat was een mooie prestatie, het tempo zat er lekker in. Hij doet het dit jaar gewoon heel goed en scoort knappe resultaten. Voor Yuki Tsunoda was het enorm jammer dat hij een auto raakte bij een inhaalactie. Hij verloor de voorvleugel en viel terug tot de veertiende plaats. Hij haalde Q3 opnieuw en liet in de trainingen ook zijn kracht zien, zelfs al was het zijn eerste optreden op dit circuit. Hij was snel en kon mooie acties neerzetten, het was een goed weekend voor hem.”