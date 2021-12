Hülkenberg: “Max vecht als een leeuw, Lewis rook een valstrik

De eerste Grand Prix van Saudi-Arabië zal nog lang in het heugen gegrift staan van de Formule 1-fan. De race op het bloedsnelle stratencircuit in Jeddah leverde een waar spektakel op, met hoofdrollen voor titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee maakten er op sommige momenten een potje van. Het werd uiteindelijk een strategisch schaakspel, waar de wedstrijdleiding diverse malen moest ingrijpen. Voormalig Formule 1-coureur Nico Hülkenberg, die zich met 178 GP-starts met recht een ervaren kracht mag noemen, geeft zijn visie op de gebeurtenissen.

“Zoveel explosieve momenten. Fascinerend, dit was echt een film”, blikte Hülkenberg voor de camera’s van Servus TV terug op de race. De voormalig Formule 1-coureur werd uiteraard ook gevraagd naar zijn mening over de bizarre aanrijding tussen Hamilton en Verstappen in ronde 37. “Dat is Max Verstappen. Hij vecht als een leeuw voor het kampioenschap en hij geeft alles wat hij in zich heeft. Hij wist dat hij Lewis niet meer zou kunnen inhalen als hij hem voorbij zou laten. Daarom heeft hij het zo slim voorbereid en gepland. Lewis rook een valstrik. Daarom wilde hij Max niet inhalen op het punt waar hij achterop reed. Dat was schaken op het hoogste niveau. Die twee racen met 300 kilometer per uur en bedenken dan nog steeds dit soort dingen.”

De verklaring voor het bizarre moment is volgens de Duitser niet zo heel ingewikkeld: “Ik weet zeker dat het te maken had met DRS. Het DRS-meetpunt ligt voor de laatste bocht. Max wilde dat Lewis voor dat punt zou inhalen, zodat hij DRS zou krijgen en Lewis direct weer kon inhalen. Dit zijn strategische spelletjes. Lewis wist dat, uiteraard, en daarom bleef hij erachter, maar toen werd het iets te close. Beiden hebben het te extreem gespeeld. Vanuit Lewis’ perspectief begrijp ik echter niet helemaal waarom hij niet direct inhaalde en zijn race voortzette.”

F1-update: De chaotische Grand Prix van Saudi-Arabië nabesproken