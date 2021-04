De wintertest en de openingsrace van het F1-seizoen 2021 hebben duidelijk gemaakt dat Mercedes flink aan de bak moet om voor de achtste opeenvolgende keer beide wereldtitels in de wacht te slepen. Tijdens de test maakte Red Bull Racing al een sterkere indruk dan de Duitse fabrieksformatie en dat beeld werd tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie voor de GP van Bahrein bevestigd. Max Verstappen was in iedere sessie de snelste, maar toch ging Mercedes op zondag met de overwinning aan de haal.

Lewis Hamilton kwam op het Bahrain International Circuit als eerste over de finish, waarbij hij op een bijzonder agressieve strategie van Mercedes kon rekenen. De zevenvoudig wereldkampioen ziet dat dan ook als een voorbeeld voor hoe zijn renstal de strijd moet voeren nu het niet de beste auto van het veld heeft. “Ik weet vrij zeker dat we het beter moeten doen. We moeten slimmer zijn en bekijken hoe we ons door het weekend slaan met het feit dat we op dit moment niet de snelste auto hebben”, zei Hamilton. “Maar dat vind ik prima, ik vind het geen probleem om iets extra’s te moeten geven om het verschil te maken.”

Blijven streven naar beste auto

Algemeen wordt aangenomen dat Mercedes harder is geraakt door de nieuwe regels voor de vloer, die voor 2021 zijn opgesteld om de downforce van de F1-auto’s terug te dringen. Het vermoeden is dat de teams die met lage rake rijden, waaronder Mercedes, hier harder door worden geraakt dan teams die met hoge rake rijden, zoals Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team lijkt in 2021 voor Mercedes' grootste uitdaging te gaan zorgen sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014, nadat Ferrari in 2017 en 2018 tot nu toe de meeste tegenstand bood.

Evenals teamgenoot Hamilton erkent Valtteri Bottas dat Mercedes op dit moment niet over de snelste auto beschikt. Door dat gegeven mag de renstal volgens de negenvoudig Grand Prix-winnaar op geen enkel ander vlak steken laten vallen in de strijd om de overwinning. “Red Bull leek erg snel. We hebben op dit moment niet de snelste auto, dus we moeten op ieder ander vlak perfect zijn. Maar we willen natuurlijk ook de snelste auto hebben, dus we moeten hard blijven werken.”

