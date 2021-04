De Britse overheid heeft onlangs een routekaart gepubliceerd waar men in duidelijk maakt hoe de coronamaatregelen de komende periode afgebouwd worden. Zo moet het vanaf 17 mei weer mogelijk worden om publiek te ontvangen bij sportevenementen in de buitenlucht. Het gaat hierbij om locaties met zitplaatsen, waar dan 25 procent van de maximale capaciteit met een maximum van 10.000 fans toegelaten mogen worden. Als alles goed gaat mogen organisatoren vanaf 21 juni weer de volledige capaciteit van hun locatie benutten.

De Britse ronde van het Formule 1-seizoen staat voor 16 tot en met 18 juli gepland, op 29 augustus werkt de MotoGP de Britse Grand Prix af op Silverstone. In principe zou het circuit bij beide races de volledige capaciteit mogen benutten, maar om het zekere voor het onzekere te nemen heeft het circuit zich aangesloten bij andere sportbonden als de FA, de EFL, de Premier League en Wimbledon. Zij hebben premier Boris Johnson en de leiders van de oppositiepartijen geschreven met een plan om het met een vaccinatiepaspoort en coronatests mogelijk te maken om eerder al op een veilige manier meer publiek bij sportevenementen te krijgen.

“Het klopt dat we iedere mogelijke actie overwegen om deze uitkomst zo snel mogelijk veilig te stellen, maar alleen zolang een onbeperkte terugkeer onveilig wordt geacht voor fans, wedstrijdpersoneel en het bredere publiek”, leest de brief. “Dit houdt in dat moet worden onderzocht hoe een COVID-certificeringsregeling de eis voor social distancing kan verminderen en vervolgens veilig kan opheffen. Er zijn veel kwesties die moeten worden aangepakt, waaronder hoe de technologie zou werken en het gebruiksgemak ervan bij grote evenementen, zowel voor bezoekers als organisatoren.”

Zekerheid nodig voor volle bak publiek

De aangesloten sportorganisaties zijn zich ervan bewust dat het niet mogelijk is om zonder enige vorm van controle weer alle plekken in de stadions en op de locaties te vullen. “Al onze sporten kunnen het voordeel van een COVID-certificeringsproces inzien om fans zo snel mogelijk en veilig terug te brengen naar hun sport. We weten dat onze stadions alleen volledig gevuld kunnen worden met een zekerheidsproces. Dit proces moet ervoor zorgen dat iedereen stadions kan bezoeken en moet regelingen omvatten die naast een vaccinatiecertificaat een negatieve COVID-test of test op antilichamen kunnen verifiëren. De uiteindelijke aanpak mag niet discriminerend zijn, moet de privacy beschermen en duidelijke exit-criteria bevatten.”

Een belangrijke reden voor het schrijven van de gezamenlijke brief zijn de zorgen om de financiële situatie in de sport, dat door het coronavirus een zeer gevoelige tik heeft opgelopen. Slechts 25 procent van de capaciteit benutten zou de financiële problemen niet oplossen en daarom hoopt men op de inzet van een vaccinatiepaspoort. Het voorstel kan echter op enige tegenstand rekenen uit het parlement, waar zorgen zijn dat het kan leiden tot een samenleving met twee lagen. Ruim de helft van de Britse volwassenen hebben inmiddels de eerste inenting tegen COVID-19 gekregen, de verwachting is dat eind juli alle volwassenen hun eerste dosis hebben ontvangen.