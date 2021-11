Mercedes: Rangorde in Brazilië deels afhankelijk van het weer

Max Verstappen heeft na zijn overtuigende zege in de Grand Prix van Mexico een voorsprong van 19 punten op rivaal Lewis Hamilton. De afgelopen jaren ging Red Bull Racing ook goed op het Autodromo Jose Carlos Pace, waar de Formule 1 dit weekend te gast is. Ondanks de topvorm waarin de formatie uit Milton Keynes momenteel verkeert, hoopt Mercedes in Sao Paulo terug te slaan.

“Normaliter is in deze fase van het seizoen de performance wel aardig gestabiliseerd. Dit jaar zie je nog steeds grote veranderingen”, stelt Mercedes trackside engineering director Andrew Shovlin. “Er zullen circuits zijn die ons passen. We kenden sterke races in Turkije en Sochi en heel wat goede optredens sinds de zomerpauze. Het zal op en neer gaan. Over het algemeen staat Red Bull iets voor ons, maar ze zullen beïnvloed worden door het weer, door de baantemperatuur. Al die dingen zullen een rol gaan spelen. Het belangrijkste is natuurlijk het circuit. Op een ‘onderstuur-circuit’ lijken wij wat beter te gaan. De laatste races draaide het vooral om oververhitting van de achterbanden. Het is overduidelijk dat zij in een dergelijk geval een voorsprong hebben.”

Pikorde hangt af van weerbeeld

Gevraagd naar de verwachte rangorde in Brazilië, zegt Shovlin: “Dat hangt deels af van het weer, wat doorgaans zeer instabiel is. Het kan hier de ene dag 50 graden zijn, en de volgende dag kan volledig in het water vallen. Als het heet is, is het vermoedelijk meer in hun voordeel. Een wolkendeken zou ons niet slecht uitkomen. In Mexico profiteerden zij van meer downforce door hun grotere achtervleugel. Normaliter rijden wij met een dergelijke vleugel. Met identieke vleugels lijkt hun wagen wat meer downforce te hebben, dat was in hun voordeel. In Brazilië zal dat een minder groot probleem zijn, al is het erg lastig te voorspellen.”