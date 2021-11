Atze Kerkhof bracht onlangs via zijn LinkedIn naar buiten dat hij als driver performance consultant aan de slag is gegaan bij Alfa Romeo. De in het Groningse Ulrum geboren rijderscoach zal gezien de aard van zijn functie ook geregeld bij de races aan het werk zijn voor het team.

“Hij komt naast de race-engineers en performance engineers te werken en zal zich focussen op het rijgedeelte”, laat Xevi Pujolar, head of track engineering bij Alfa Romeo, weten wanneer Motorsport.com hem naar de komst van Kerkhof vraagt. “Verschillende teams werken tegenwoordig met een soort van rijderscoach of driver performance consultant, zoals wij het noemen.”

Kerkhof, die in 2015 met Adrenaline Control een eigen trainingscentrum voor professionele rijders opende in Rijen, zal de coureurs van Alfa Romeo helpen bij hun zoektocht naar die laatste paar milliseconden. “Het gaat erop allerlei vlakken steeds competitiever aan toe in de Formule 1”, weet Pujolar. “Je moet heel snel kunnen reageren en daarvoor is het nodig dat je tussen de sessies door of eigenlijk zelfs realtime analyseert wat je concurrenten aan het doen zijn en hoe je er zelf meer uit kunt halen. In de kwalificaties zijn elke tien of twintig milliseconden die je kunt vinden van belang, en om die reden hebben we deze positie gecreëerd.”

Pujolar speelde een belangrijke rol bij het aantrekken van Kerkhof. “Ik heb Atze leren kennen toen ik met Max werkte”, doet Pujolar, die bij Toro Rosso de race-engineer was van Max Verstappen, uit de doeken. Verstappen en Kerkhof, beide fervent simracers, brachten destijds online veel tijd met elkaar door en nog altijd komt de huidige WK-leider geregeld aan de start voor Team Redline, het simraceteam waar Kerkhof een van de kopstukken is. Pujolar geeft te kennen erg gecharmeerd te zijn van Kerkhof: “Ik heb hem heel hoog zitten als het gaat om driver performance en daarom wilde ik hem heel graag bij ons team hebben. Hij zal er samen met onze engineers aan werken om honderd procent uit zowel de auto als de coureurs te halen.”

Kerkhof liep al met het team mee tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort en was afgelopen weekend in Mexico ook weer van de partij. “En hij zal dit jaar nog een aantal races doen”, zegt Pujolar, die hoopt dat de samenwerking met Kerkhof voor langere tijd zal zijn. “Hopelijk hebben we hem er in de toekomst ook bij. Het ziet er in dat opzicht goed uit.”

Lees meer over Atze Kerkhof: De magistrale simrace die Verstappen een week na zijn crash op Silverstone reed