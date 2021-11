Yuki Tsunoda had zijn teamgenoot Pierre Gasly in de slotfase van Q3 een slipstream gegeven op het lange rechte stuk en ging vervolgens van de baan om plaats te maken voor de aanstormende Max Verstappen en Sergio Perez. De Mexicaan raakte afgeleid door het stof naast de baan en ging er zelf ook vanaf. Verstappen ging daarna van zijn gas omdat hij twee auto’s naast de baan zag.

Red Bull F1-teambaas Christian Horner trok fel van leer tegen de Japanner terwijl Tsunoda’s teambaas Franz Tost hem juist verdedigde. Een gesprek met het management van Red Bull en met de engineers van AlphaTauri hebben voor Tsunoda de situatie opgeklaard. “Ja, we hebben veel gesproken over Q3”, vertelde Tsunoda donderdag. “De engineers zijn het erover eens dat ik niet veel meer kon doen in die situatie. Maar tegelijkertijd weten we ook dat we van dit soort situaties moeten leren en dat er in de communicatie nog ruimte voor verbetering is. Ik denk dat ik meer informatie had kunnen hebben of erom had kunnen vragen, ik denk dat de situatie hoe dan ook voorkomen had kunnen worden. Het is gewoon heel spijtig. Ik heb de dag erna ook met Red Bull gesproken en we hebben een goed gesprek gehad, ik heb ook hun perspectief gehoord over de derde training. Helaas was het een ongelukkige situatie waar we van moeten leren, hopelijk was dit de laatste keer.”

Tsunoda wacht moeilijke slotfase

Tsunoda ging in Mexico naar de achterste startplekken door een gridstraf en viel vervolgens vroeg in de race uit na een aanrijding in de eerste bochtencombinatie. Gasly haalde de finish op de vierde plek, waardoor het team nu gedeeld vijfde staat in het kampioenschap voor constructeurs. De Japanner hoopt bij te kunnen dragen aan het behouden van die plek.

“We weten dat we zeker in de tweede helft van het seizoen een snellere auto gekregen hebben, we hebben vertrouwen en in Mexico zag het er gewoon heel goed uit”, vervolgde Tsunoda. “Het scoren van punten gaat het team zeker helpen, we richten onze pijlen op de vijfde plek in het kampioenschap. Elke race is belangrijk en ik moet het team helpen om daar te komen. Het wordt zeker zwaar, het enige circuit waar ik zelf al gereden heb is Abu Dhabi. Dit weekend hebben we een ander format en dat maakt het met een training lastig om direct naar de kwalificatie te gaan. Dat is niet makkelijk. We weten dat we een goede auto hebben, hopelijk kunnen we alles op een rijtje krijgen.”